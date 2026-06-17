An den Finanzmärkten erleben wir aktuell ein spannendes Phänomen. Während der Dow Jones auf neue Rekordhochs klettert, zeigt sich bei den Tech-Giganten im Nasdaq eine leichte Korrektur. Besonders Halbleitertitel, die in den letzten Monaten die Märkte dominiert haben, schwächeln zuletzt. Was steckt dahinter? Experten sprechen von einer sogenannten "Sektor-Rotation". Nicolas erklärt es auf Instagram. Die historische Dimension Ein Blick auf die Daten der letzten neun Wochen zeigt ein beeindruckendes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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