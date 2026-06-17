Thyssenkrupp treibt den Konzernumbau weiter voran. Die Werkstofftochter soll unter dem Namen TK Accelis an die Börse gebracht werden. Für die Aktie reicht diese Nachricht dennoch nicht, um den jüngsten Druck abzuschütteln.Aktie verliert trotz Abspaltungsplänen Die Thyssenkrupp Aktie stand am Mittwoch erneut unter Druck. Obwohl die Abspaltung der Werkstofftochter nun auch formell angekündigt wurde, blieb ein positiver Impuls aus. Die Anteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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