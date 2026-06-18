Die Logistikbranche erlebt 2026 ihren wohl folgenreichsten Strukturwandel. Während Dieselpreise Rekordmarken erreicht haben und die CO2-basierte Lkw-Maut ab dem kommenden Jahr voll durchschlägt zwingen neue EU-Regularien Spediteure zum radikalen Umdenken. Der Druck auf die Transportbranche ist immens und genau hier entsteht ein einmaliges Investitionsfenster. Drei Akteure adressieren diese Herausforderung mit strategisch unterschiedlichen, doch perfekt aufeinander abgestimmten Ansätzen. Nel ASA liefert die grüne Infrastruktur für morgen, dynaCERT bietet die sofort wirksame Brückentechnologie für heute und Daimler Truck arbeitet am Serienfahrzeug für übermorgen, um vom wachsenden Milliardenmarkt zu profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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