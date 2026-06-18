Winterthur, Schweiz, 18. Juni 2026 - Burckhardt Compression, ein weltweit führender Anbieter von Kolbenkompressortechnologie, hat einen Meilensteinauftrag zur Lieferung von Kompressorlösungen für den ersten LNG-vergleichbaren Carrier für verflüssigtes Kohlendioxid (LCO2) im industriellen Massstab erhalten, der im Rahmen des Northern Lights Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekts eingesetzt wird. Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von Pilotanwendungen in den industriellen Einsatz zu überführen.

LCO2-Transport als zentraler Enabler für die Skalierung von CCS

Speziell entwickelte LCO2-Carrier spielen eine entscheidende Rolle, um CCS im industriellen Massstab wirtschaftlich umsetzbar zu machen. Durch den Transport von CO2 in verflüssigter Form ermöglichen sie den sicheren, effizienten und flexiblen Transport grosser Mengen abgeschiedener Emissionen zwischen Industrieanlagen und dauerhaften Speicherstätten - auch über nationale Grenzen hinweg, wo eine feste Pipeline-Infrastruktur häufig nicht realisierbar ist. Diese Flexibilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da europäische Industrien praktikable Wege zur Dekarbonisierung suchen.

Das Schiff steht für eine neue industrielle Grössenordnung sowie ein höheres Mass an Standardisierung in diesem aufstrebenden Segment und unterstützt den Ausbau der CCS-Infrastruktur sowie die Anbindung mehrerer Emittenten an zentrale Speicher-Hubs.

Bewährte Kompressortechnologie

Die K-Laby-Kompressoren von Burckhardt Compression genießen bei Schiffseignern großes Vertrauen - aufgrund ihrer hohen betrieblichen Flexibilität, überlegenen Energieeffizienz sowie ihres robusten und langlebigen Designs. Damit eignen sie sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Schifffahrt und für aufkommende CO2-Transportlösungen.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in Anwendungen für verflüssigte Gase passt Burckhardt Compression seine bewährte Kompressortechnologie kontinuierlich an, um neue kohlenstoffarme Wertschöpfungsketten zu unterstützen.

"CO2-Transport im industriellen Massstab entwickelt sich zu einem Eckpfeiler für wirtschaftlich tragfähige Carbon-Capture-and-Storage-Lösungen", sagt Andreas Brautsch, President Systems Division bei Burckhardt Compression. "Dieser Auftrag zeigt, wie bewährte Kompressortechnologie dazu beitragen kann, Klimaziele in zuverlässig betreibbare Infrastruktur zu übersetzen."

Unterstützung für Northern Lights

Northern Lights ist das weltweit erste in Betrieb befindliche grenzüberschreitende Projekt für CO2-Transport und -Speicherung und bietet CO2-Transport und dauerhafte Offshore-Speicherung als Dienstleistung an. Abgeschiedenes CO2 wird zu einem Onshore-Terminal in Øygarden, Norwegen, verschifft und dort sicher unter dem Meeresboden der Nordsee gespeichert. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2025 erweitert das Projekt derzeit seine Transport- und Speicherkapazitäten als Reaktion auf die steigende Nachfrage der europäischen Industrie.

Mit dem Beitrag zur ersten Generation von LCO2-Carriern im industriellen Maßstab für Northern Lights unterstreicht Burckhardt Compression sein Engagement für die Energietransition und unterstützt Kunden bei der Entwicklung skalierbarer, langfristiger Dekarbonisierungslösungen.