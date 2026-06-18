Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.06.2026, 17:50 Uhr Zürich/Berlin Im ersten Quartal 2026 sank die Uranproduktion saisonbedingt um sieben Prozent auf etwa 42 Millionen Pfund. Dies sind 15 Prozent mehr als im ersten Quartal 2025. Es geht dabei um die ...

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