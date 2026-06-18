Kinaxis Inc. ("Kinaxis" oder das "Unternehmen") (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Koordination der Lieferkette, erhielt die Zustimmung zu allen Beschlüssen, die den Aktionären auf der heutigen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung (die "Versammlung") vorgelegt wurden, wie in der Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 5. Mai 2026 (die "Broschüre") ausführlich dargelegt.

1. Wahl der Direktoren

Die Aktionäre stimmten für die Wahl aller acht Direktoren, die für den Vorstand von Kinaxis nominiert wurden. Sie werden ihr Amt bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger ausüben.

Name der nominierten Person Gesamtzahl der Ja-Stimmen Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen Gesamtzahl der Gegenstimmen Prozentualer Anteil der Gegenstimmen Razat Gaurav 21.870163 99,01 219.468 0,99% Robert Courteau 20.882.945 94,54 1.206.685 5,46 Gillian (Jill) Denham 21.474.486 97,22 615.143 2,78 José Alberto Duarte 21.699.181 98,23 390.448 1,77 Lynn Loewen 21.952.244 99,38 137.387 0,62 Angel Mendez 21.410.402 96,93 679.228 3,07 Pamela Passman 21.493.413 97,30 596.216 2,70 Kelly Thomas 21.618.002 97,86 471.629 2,14

2. Ernennung der Rechnungsprüfer

Die Aktionäre stimmten der Ernennung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer für Kinaxis zu, die bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt bleiben.

Gesamtzahl der Ja-Stimmen Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen Gesamtzahl der nicht abgegebenen Stimmen Anteil der nicht abgegebenen Stimmen 21.513.251 96,63 750.704 3,37

3. Änderungen an Aktienprogrammen

Die Aktionäre stimmten für (i) eine Änderung des Aktienanteilsplans von Kinaxis zur Erhöhung der maximalen Anzahl der für die Ausgabe im Rahmen dieses Plans reservierten Aktien sowie für (ii) eine Änderung des Aktienoptionsplans für in Kanada ansässige Personen und des Aktienoptionsplans für nicht in Kanada ansässige Personen von Kinaxis zur Verringerung der maximalen Anzahl der für die Ausgabe im Rahmen dieser Pläne reservierten Aktien.

Gesamtzahl der Ja-Stimmen Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen Gesamtzahl der Gegenstimmen Prozentualer Anteil der Gegenstimmen 13.833.655 62,62 8.256.673 37,38

4. Konsultativabstimmung über den Ansatz der Vergütung von Führungskräften

Die Aktionäre stimmten für die in der Broschüre beschriebene Vorgehensweise des Unternehmens bei der Vergütung von Führungskräften.

Gesamtzahl der Ja-Stimmen Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen Gesamtzahl der Gegenstimmen Prozentualer Anteil der Gegenstimmen 20.555.651 93,05 1.534.680 6,95

Weitere Einzelheiten zu jedem der oben genannten Punkte finden Sie im Rundschreiben, das im Kinaxis-Profil auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca oder im Abschnitt Financials der Investor Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist.

Die endgültigen Abstimmungsergebnisse zu allen Angelegenheiten, über die auf der Hauptversammlung abgestimmt wurde, werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com veröffentlicht.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Lieferkettenplanung und -koordination, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Verantwortlichen bei deren Steuerung begleitet. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Koordinierung der Lieferkette, Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, weil wir die nötige Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, um mit der heutigen Volatilität und den Störungen zurechtzukommen. Für weitere Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie bitte kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260616223996/de/

Contacts:

Medienarbeit

Matt Tatham Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227

Investorenbeziehungen

Victoria Hyde-Dunn Kinaxis

vhyde-dunn@kinaxis.com