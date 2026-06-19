Das Shareholder Value Konzept findet am Kapitalmarkt breite Beachtung. Es geht um den Wert, den ein Unternehmen für seine Anteilseigner, die Aktionäre, schafft mit dem Ziel diesen zu maximieren. Strategische Entscheidungen, Investitionen und Übernahmen werden vor dem Hintergrund dieser Maxime getroffen. Erfolge lassen sich durch Kurssteigerungen, Dividenden und Aktienrückkäufe ablesen und durch Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Free Cashflow messen. Dabei überwiegt ein langfristiger Ansatz, nicht die Quartalsdenke. RE Royalties geht mit einer Ankündigung aus dem Frühjahr den Weg zur Schaffung von Shareholder Value ganz konsequent, die Aktie hat das bereits positiv honoriert. Dennoch besteht weiter Luft nach oben. Als guter Kapital-Allokator zeichnet sich auch die Allianz aus. Gerresheimer ist hingegen mit seinen Plänen, den Unternehmenswert für Aktionäre zu steigern in den letzten zwei bis drei Jahren deutlich gescheitert. Mit dem Einstieg aktivistischer Investoren könnte sich das Bild jedoch bald wandeln. Was sollten Anleger beachten?Den vollständigen Artikel lesen ...
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