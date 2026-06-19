Der globale Energiemarkt ist im Wandel und die Aktien in den verschiedenen Branchen teils ganz weit oben, teils aber auch recht weit unten. Während die Welt noch immer gespannt auf den historischen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran blickt, ein Deal, der die Straße von Hormus wieder öffnen und die globalen Märkte spürbar beruhigen sollte, vollzieht sich in der Energiewirtschaft ein ähnlich dramatischer Wandel. Investoren erleben derzeit ein Gefühlschaos, denn während etablierte Uranriesen wie Cameco von der Renaissance der Kernkraft profitieren, kämpft Nel ASA nach massiven Auftragseinbrüchen um seine Zukunft. Ganz im Hintergrund versucht eine kleinere Aktie große Wellen in Zukunft zu machen. American Atomics hat sich strategisch positioniert, um den wachsenden Bedarf an nuklearer US-Energie zu bedienen. In einer Welt, die nach dem Krieg nach Sicherheit und Unabhängigkeit verlangt, zeigen Cameco, Nel ASA und American Atomics, wer bei der Neuordnung der Energieversorgung zu den Gewinnern zählen könnte und wer den Anschluss verlieren könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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