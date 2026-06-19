Deal gesichert…: Einstieg in isländisches Hochpotenzial-Goldprojekt für noch mehr Power!

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Mit der abgeschlossenen Option erweitert Aurania sein europäisches Rohstoffportfolio um ein attraktives unterexploriertes Goldziel - mit historisch hohen Gehalten.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 19. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt das große Misstrauensvotum gegen Papiergeld, Verschuldung und geopolitische Unsicherheit. Genau das zeigt die neue Zentralbank-Umfrage des World Gold Council für 2026 mit bemerkenswerter Klarheit: 89% der befragten Zentralbanken erwarten, dass die weltweiten Zentralbank-Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten steigen. Rekordhohe 45% wollen sogar die eigenen Goldbestände weiter erhöhen. Gleichzeitig rechnen 74% der Befragten damit, dass der Anteil des US-Dollars an den globalen Reserven in fünf Jahren niedriger liegen wird.

Das ist kein kurzfristiger Börsenlärm, sondern ein strukturelles Signal. Wenn Notenbanken ihre Reserven breiter aufstellen, wenn Gold als Krisen-, Diversifikations- und Werterhaltungsbaustein wieder stärker in den Mittelpunkt rückt, dann entsteht genau jenes Umfeld, in dem gut finanzierte Explorationsgeschichten mit klaren Projekten, sauberer Struktur und starken historischen Hinweisen neue Aufmerksamkeit gewinnen können.

Quelle: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026; Eigene Darstellung

In dieses Goldumfeld hinein setzt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) nun einen strategisch starken Akzent: Das Unternehmen hat die Optionsvereinbarung mit St-Georges Eco-Mining Corp. und Iceland Resources für das isländische Goldprojekt "Thormodsdalur', auch "Thor' oder "Thor's Valley' genannt, abgeschlossen. Damit ergänzt Aurania sein europäisches Portfolio aus kritischen Metallen um ein historisch bekanntes, aber modern noch weitgehend unerschlossenes Goldsystem - und das nur rund 20 Kilometer östlich von Reykjavik.

Strategische Diversifikation: Goldchance plus kritische Metalle in Europa!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) ist kein klassischer Produzent, sondern ein Mineralexplorationsunternehmen, das Projektchancen identifiziert, bewertet, sichert und technisch weiterentwickelt. Genau darin liegt der spekulative Reiz: Das Unternehmen kombiniert mehrere Rohstoffthemen, die für Anleger weiterhin hochaktuell sind - Gold als monetäres Krisen- und Reserveasset sowie Nickel, Kobalt, Kupfer, Chrom und Eisen als Bausteine für Industrie, Batterien, Edelstahl und europäische Lieferkettensicherheit.

Quelle: Aurania Resources

Besonders spannend ist die europäische Klammer: In Italien arbeitet Aurania am "Balangero-Tailings'-Projekt, in Frankreich beziehungsweise Korsika steht "Nonza' im Fokus, und in Island kommt nun "Thor' als Goldprojekt hinzu. Aus Investorensicht entsteht dadurch keine eindimensionale Einzelwette, sondern ein Portfolio aus mehreren Entwicklungspfaden - allesamt noch mit typischen Explorer- und Finanzierungsrisiken, aber mit klaren Rohstoffthemen und greifbaren technischen Ansatzpunkten.

"Balangero': Potenziell schnell entwickelbares Rückgewinnungsprojekt statt klassischer Mine!

"Balangero' in Norditalien ist besonders interessant, weil es sich nicht um eine neu zu bauende klassische Mine handelt. Das Projekt zielt auf die mögliche Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und weiteren Metallen aus bereits abgelagerten Tailings und Haldenmaterial der ehemaligen Asbestmine. Das Material wurde also bereits aus dem Boden geholt, zerkleinert und aufgeschüttet. Dadurch entfallen nach Unternehmensangaben wesentliche Teile eines klassischen Bergbauprojekts wie erneutes Sprengen, klassischer Untertagebau oder der Aufbau einer komplett neuen Bergbauinfrastruktur.

Der wichtigste technische Begriff lautet "Awaruit': eine natürlich vorkommende Nickel-Eisen-Legierung, die stark magnetisch ist und nach Angaben des Unternehmens einen hohen Nickelgehalt aufweist. Die Grundidee ist für Anleger leicht verständlich: Wenn sich das Zielmineral magnetisch und mit überschaubarem technischem Aufwand aus bereits vorhandenem Material trennen lässt, kann daraus ein deutlich schlankeres Entwicklungsmodell entstehen als bei vielen klassischen Primärminen.

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) meldete im Februar 2026 Analyseergebnisse aus 28 Probenvom "Balangero'-Projekt mit Nickelgehalten von 1.560 bis 2.015 ppm, Kobaltgehalten von 81,5 bis 108 ppm sowie Kupfergehalten von 16,2 bis 146 ppm. Diese Ergebnisse sollen sich laut Unternehmen mit mehr als 200 historischen Proben decken. Eine "Preliminary Economic Assessment' ("PEA') durch SRK ist nach Unternehmensangaben in Arbeit, außerdem diskutiert das Unternehmen, ob noch vor Ende 2026 eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) durchgeführt werden soll.

Quelle: Aurania Resources

Eine "PEA' oder "PFS' liegt für "Balangero' noch nicht als abgeschlossene Entscheidungsgrundlage vor, und positive wirtschaftliche Ergebnisse sind nicht garantiert.

"Thor' in Island: Aurania sichert sich eine Goldoption mit klarer "Earn-in'-Struktur!

Der eigentliche Paukenschlag dieses Artikels ist jedoch "Thor'. Aurania (WKN: A2DKJ4) hat die zuvor angekündigte Optionsvereinbarung mit St-Georges Eco-Mining Corp. und dessen Tochter Iceland Resources nun abgeschlossen.

Quelle: Iceland Resources

Die Struktur ist klar und für Anleger gut nachvollziehbar: Aurania hat zum Abschluss der Vereinbarung Aktien im Gegenwert von 150.000,- USD an St-Georges ausgegeben. Um eine 70%-Beteiligung am Projekt zu erwerben, muss Aurania über vier Jahre Explorationsausgaben von insgesamt 5 Mio. USD leisten, wie folgt gestaffelt:

mindestens 0,5 Mio. USD bis zum ersten Jahrestag der Vereinbarung,

bis zum der Vereinbarung, mindestens 1,0 Mio. USD bis zum zweiten Jahrestag ,

bis zum , mindestens 1,5 Mio. USD bis zum dritten Jahrestag ,

bis zum , mindestens 2,0 Mio. USD bis zum vierten Jahrestag.

Nach Abschluss dieser ersten Option kann St-Georges nach Unternehmensangaben entweder eine 30%-Beteiligung über ein "Joint Venture' behalten oder eine "Net-Smelter-Return-Royalty' von bis zu 3% wählen. Sollte St-Georges die Royalty-Variante wählen, kann Aurania seine Beteiligung durch zusätzliche Explorationsausgaben von 2 Mio. USD auf bis zu 100% erhöhen.

Zudem soll ein gemeinsames Explorationskomitee eingerichtet werden, wobei Aurania als technischer Betreiber vorgesehen ist.

Historische Hochgehalte!

"Thor' ist ein historisch bekanntes, niedrig-sulfidisches epithermales Goldsystem. Die Historie reicht nach Unternehmensangaben bis 1903 zurück. Zwischen 1911 und 1924 wurden bereits Schächte und rund 400 m laterale Grubenbaue angelegt. Historisch berichtete Goldgehalte lagen damals bei 11 g/t bis 315 g/t Gold. In den 1990er-Jahren wurden weitere geochemische und petrographische Arbeiten sowie Bohrungen durchgeführt. Zwischen 2005 und 2006 meldete die frühere private Explorationsgesellschaft Melmi aus 32 Bohrlöchern mit insgesamt 2.431 m Bohrlänge Ergebnisse von bis zu 415,40 g/t Gold. Iceland Resources führte nach der Übernahme von Melmi im Jahr 2020 weitere elf Bohrlöcher mit insgesamt 1.780 m aus und meldete Ergebnisse von bis zu 113 g/t Gold.

Quelle: St-Georges Eco-Mining Corp.

Genau diese saubere Einordnung macht die Story nicht schwächer, sondern professioneller: "Thor' ist keine fertige Mine und keine Ressource auf Knopfdruck. "Thor' ist eine unterexplorierte Goldchance mit dokumentierter historischer Hochgradigkeit, starken geologischen Signaturen und einem klaren Arbeitsprogramm, das die historischen Hinweise mit moderner Exploration überprüfen soll.

Nächste Etappe: Datenprüfung, Bohrungen und mögliche erste moderne Ressourcengrundlage!

Aurania (WKN: A2DKJ4) plant ein erstes Explorationsprogramm mit gezielten Bohrungen und Oberflächenarbeiten. Der Fokus soll auf der Prüfung der Kontinuität der bekannten mineralisierten Zonen in der Tiefe und entlang des Streichs liegen. Mehrere frühere Bohrlöcher mit schlechter Kerngewinnung sollen erneut gebohrt werden. Das kann den historischen Daten deutlich mehr Aussagekraft geben und die Grundlage für eine mögliche erste moderne Ressourcendefinition schaffen.

Für Anleger ist das eine klassische, aber attraktive Explorationslogik: Nicht die heutige Ressource ist der Werttreiber - denn eine aktuelle Ressource gibt es bei Thor noch nicht -, sondern die Chance, mit gezielter moderner Arbeit historische Daten, hochgradige Bohrhinweise und strukturelle Ziele in ein belastbareres technisches Modell zu überführen. Gelingt das, könnte Thor für Aurania ein deutlich sichtbarer Goldbaustein in Europa werden.

"Fruta-del-Norte'-Vergleich: Spannend als Lagerstättentyp - nicht als Größenversprechen!

Besondere Aufmerksamkeit verdient eine geologische Beobachtung: Aurania verweist auf eine historische Bohrkernprobe aus Thormodsdalur aus dem Jahr 1996, die eine hydrothermale Brekzie zeigt, wie sie bei epithermalen Systemen vorkommt. Solche Lagerstättentypen sind Anlegern aus großen Goldgeschichten bekannt - unter anderem aus Ecuador, wo "Fruta del Norte'von Lundin Gold betrieben wird.

Quelle: Aurania Resources

Der Vergleich ist fachlich interessant, muss aber richtig verstanden werden: Er beschreibt den Lagerstättentyp und geologische Merkmale. Er ist ausdrücklich kein Hinweis darauf, dass "Thor' eine vergleichbare Größe, Qualität, Wirtschaftlichkeit, Ressource, Reserve oder Produktionsfähigkeit wie "Fruta del Norte' besitzt. Genau diese Differenzierung ist wichtig, damit die Werbung stark bleiben darf, ohne technisch über das Ziel hinauszuschießen.

"Fruta del Norte' zeigt jedoch, warum epithermale Goldsysteme bei Explorationsanlegern so viel Fantasie auslösen können. Lundin Gold nennt für "Fruta del Norte' eine Produktionsprognose von jeweils 475.000 bis 525.000 Unzen Gold pro Jahr für 2026, 2027 und 2028.

Quelle: Lundin Gold

Das ist kein Bewertungsmaßstab für "Thor', aber ein eindrucksvoller Beleg dafür, welche wirtschaftliche Bedeutung hochgradige epithermale Goldsysteme grundsätzlich erreichen können, wenn Exploration, Genehmigung, Bau und Betrieb erfolgreich umgesetzt werden.

Frisches Kapital für Thor, Balangero und allgemeines Working Capital!

Parallel zur "Thor'-Option hat Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen. Insgesamt wurden 3.768.132 Einheiten zu 0,18 CAD je Einheit verkauft, wodurch dem Unternehmen brutto 678.263,76 CAD zuflossen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt für 24 Monate zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu 0,35 CAD. Die Mittel sollen nach Unternehmensangaben vor allem für die Exploration bei "Thor', das "Balangero'-Nickel-Kobalt-Tailings-Projekt in Italien sowie allgemeines Working Capital eingesetzt werden. Die gesamte Platzierung war auf bis zu rund 1,5 Mio. CAD ausgelegt. Zudem kommunizierte Aurania das Recht, das Platzierungsvolumen um bis zu 25% zu erhöhen.

Fazit: Ein hochspannender europäischer Explorer mit Goldfantasie und kritischen Metallen!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat sich mit der abgeschlossenen "Thor'-Option eine neue, sehr spannende europäische Goldchance gesichert. Das Projekt ist historisch bekannt, liefert auffällige Hochgradigkeits-Hinweise, liegt nahe Reykjavik in einer transparenten Jurisdiktion und soll nun mit moderner Exploration systematisch überprüft werden. Gleichzeitig bleibt Aurania mit "Balangero' und "Nonza' in der europäischen Rohstoffstrategie für kritische Metalle positioniert.

Die Investmentstory ist damit klar: Aurania (WKN: A2DKJ4) verbindet Goldfantasie, kritische Mineralien, europäische Lieferkettensicherheit, ein erfahrenes Explorationsteam und mehrere potenzielle Werttreiber.

Gerade die Kombination aus großem Potenzial und klar benannten Risiken macht Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) zu einer auffälligen spekulativen Rohstoffstories für Anleger, die bewusst nach frühen Projekten suchen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und technische Einordnung

Quellen: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026; Aurania Resources, Pressemitteilung vom 8. Mai 2026 zum Abschluss der Thor-Optionsvereinbarung; Aurania Resources, Pressemitteilung vom 1. Juni 2026 zum Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung; Aurania Resources, Projektseite Thormodsdalur/Thor; Aurania Resources, Update zum Balangero Nickel-Cobalt Project vom 26. Februar 2026; Aurania Resources, Balangero-Projektseite; Iceland Resources Projektinformationen; St-Georges Eco-Mining Corp. Projektinformationen; Lundin Gold, Guidance and Outlook; NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects; BaFin-/WpHG-/MAR-nahe Offenlegungspraxis; im Dokument enthaltene Grafiken laut jeweiliger Quellenangabe; Intro-Bild/sonstige Symbolbilder: soweit vorhanden KI-generiert beziehungsweise Unternehmensmaterial laut Bildunterschrift.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Projektseiten, technischen Hinweisen und Marktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung als relevant und plausibel erachtet wurden. Es wurde kein eigenes geologisches Modell, kein Kursziel, keine Bewertung, keine Wirtschaftlichkeitsrechnung und keine unabhängige technische Prüfung erstellt. Die Einordnung ist qualitativ, werblich und interessengeleitet. Abweichungen und Aktualisierung: kein laufendes Update geschuldet; Leser sollten vor jeder Anlageentscheidung die neuesten Unternehmensmeldungen, SEDAR+-Einreichungen, Börsenmitteilungen und regulatorischen Unterlagen prüfen.

Technischer NI-43-101-Hinweis: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Thor und Balangero stammen aus den angegebenen Quellen. Nach den Unternehmensangaben wurde die technische und wissenschaftliche Information in den Aurania-Meldungen unter anderem durch Jean-Paul Pallier, MSc., Vice-President Exploration von Aurania, als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft beziehungsweise genehmigt. JS Research hat diese technischen Daten nicht unabhängig verifiziert. Historische Angaben und historische Bohr-/Probendaten sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln und dürfen nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve verstanden werden.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltlich erstellte Werbemitteilung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Aurania Resources Ltd. Sie stellt ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine unabhängige Research-Studie, keine Anlageberatung, keine Finanzdienstleistung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und kein öffentliches Angebot dar. Der werbliche Zweck besteht darin, die Aufmerksamkeit auf das besprochene Unternehmen, dessen Projekte, dessen Rohstoffe und dessen Kapitalmarktstory zu lenken.

Ersteller/Herausgeber: JS Research GmbH, Olsberg. Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder wirtschaftlichen Eintritt der beschriebenen Erwartungen.

Vergütung/Interessenkonflikte: JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. Hieraus besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, weil Auftraggeber, Vermittler, Ersteller und/oder verbundene Personen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des Unternehmens und an einer erhöhten Marktaufmerksamkeit haben können. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH, der Autor und nach Kenntnis des Autors nahestehende unmittelbar beteiligte Personen keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5% oder mehr am Aktienkapital von Aurania Resources Ltd., eigene Geschäfte unterhalb meldepflichtiger Schwellen oder zukünftige Käufe/Verkäufe bleiben jedoch möglich. Es bestehen nach Kenntnis des Autors keine Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen.

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Besondere Risiken von Explorations- und Rohstoffaktien: Aurania Resources ist ein Explorationsunternehmen. Explorationsaktien, ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcaps sind hochspekulativ, häufig wenig liquide und können starken Kursschwankungen unterliegen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zu den Risiken zählen unter anderem Explorationsmisserfolg, fehlende Ressourcen- oder Reservenabgrenzung, technische Fehleinschätzungen, Finanzierungsbedarf, Verwässerung, Rohstoffpreisrisiken, Währungsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, politische und rechtliche Risiken, Projektverzögerungen, operative Risiken, Managementrisiken, Abhängigkeit von Kapitalmärkten sowie die Möglichkeit, dass geplante Arbeiten, Studien, Earn-in-Schritte, Beteiligungserhöhungen oder kommerzielle Entwicklungen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden.

Spezifische technische Risiken: Die Angaben zu historischen Goldgehalten und früheren Arbeiten auf Thor sind keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven. Es ist ungewiss, ob weitere Exploration zu einer Mineralressource führt. Ebenso ist nicht garantiert, dass Balangero, Nonza oder andere Projekte technisch, rechtlich, ökologisch, wirtschaftlich oder kommerziell erfolgreich entwickelt werden können. Aussagen zu möglichen Ressourcen, Produktionspotenzialen, Studien, Kosten, Zeitplänen oder Projektwerten sind zukunftsgerichtet und können erheblich von der Realität abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu Exploration, Finanzierung, Rohstoffmärkten, möglichen Projektfortschritten, Studien, Genehmigungen, Beteiligungserwerb, Marktchancen und Unternehmensentwicklung. Solche Aussagen beruhen auf heutigen Annahmen und Erwartungen und sind keine Zusagen oder Garantien. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht, soweit gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben.

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