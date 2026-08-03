Zwei Europa-Projekte im Fokus: Aurania Resources: 1,26 Mio. CAD für 'Thor' und 'Balangero' - Ullrich verstärkt die Strategie!

Anzeige / Werbung

Die Privatplatzierung bringt 1,256 Mio. CAD brutto. Das Kapital ist vor allem für das isländische Goldprojekt 'Thor's Valley' und die Bewertung des italienischen 'Balangero'-Nickel-Kobalt-Abraums vorgesehen!

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. August 2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) richtet einen wachsenden Teil seiner Aufmerksamkeit auf Europa. "Thor's Valley' in Island eröffnet dem Unternehmen eine Option auf ein historisch hochgradiges epithermales Goldsystem. "Balangero' in Norditalien untersucht dagegen die mögliche Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und weiteren Metallen aus bereits abgebautem und aufgeschüttetem Material. Die Projekte besitzen unterschiedliche technische Profile, befinden sich aber beide noch in einer frühen Bewertungs- und Entwicklungsphase.

Der Bedarf an kritischen Mineralien bleibt strukturell hoch. Im Stated-Policies-Szenario der Internationalen Energieagentur steigt die weltweite Nachfrage bis 2040 unter anderem bei Nickel auf etwa das 1,7-Fache und bei Kobalt auf etwa das 1,3-Fache des Niveaus von 2025.

Quelle: International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2026; Eigene Darstellung

Entscheidend ist jedoch nicht nur die Nachfrage, sondern ob einzelne Projekte technisch, genehmigungsrechtlich und wirtschaftlich konkurrenzfähig entwickelt werden können.

Finanzierung abgeschlossen - aber als Bruttoerlös einzuordnen!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) schloss die erste Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung am 1. Juni 2026 ab - nicht bereits im Mai. Dabei wurden 3.768.132 Einheiten zu 0,18 CAD ausgegeben und 678.263,76 CAD brutto erlöst. Die zweite und letzte Tranche folgte am 25. Juni mit 3.213.172 Einheiten und 578.370,96 CAD brutto. Insgesamt flossen damit 1.256.634,72 CAD brutto zu. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt während 24 Monaten zum Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,35 CAD. Die Finanzierung stärkt die Liquidität, erhöht aber zugleich die Aktienzahl und schafft bei späterer Ausübung der Warrants weiteres Verwässerungspotenzial.

Nach Unternehmensangaben sollen die Nettoerlöse vorrangig für "Thor's Valley', "Balangero' und allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die Mittel finanzieren damit konkrete nächste Arbeitsschritte, stellen jedoch keine vollständige Finanzierung der mehrjährigen Projektprogramme oder einer späteren Produktion dar.

Die aktuelle Doppel-Story auf einen Blick!

"Thor's Valley': Option auf 70% - mit klaren Investitionspflichten!

Aurania schloss am 8. Mai 2026 die Optionsvereinbarung mit St-Georges Eco-Mining und Iceland Resources. Um 70% an "Thor's Valley' zu erwerben, muss Aurania über vier Jahre insgesamt 5 Mio. USD an Explorationsausgaben leisten. Davon sind mindestens 500.000,- USD bis zum ersten Jahrestag der Vereinbarung vorgesehen. Aurania fungiert als technischer Betreiber und arbeitet miteinem gemeinsamen Explorationskomitee.

Nach Erfüllung der ersten Option kann St-Georges entweder 30% in einem Gemeinschaftsunternehmen behalten oder eine Lizenzgebühr von bis zu 3% wählen. Entscheidet sich St-Georges für die Lizenzgebühr, kann Aurania durch weitere 2 Mio. USD Explorationsausgaben bis zu 100% am Projekt erwerben. Die aktuelle Finanzierung unterstützt den Beginn dieser Strategie, deckt die gesamten Earn-in-Verpflichtungen aber nicht ab.

"Thor's Valley' liegt etwa 20 km östlich von "Reykjavík' und umfasst eine nationale Explorationsgenehmigung über rund 51.300 Hektar. Historische Arbeiten berichteten hohe Goldwerte: 2005 und 2006 wurden in 32 Bohrungen Ergebnisse bis 415,4 g/t Gold gemeldet, elf weitere Bohrungen aus dem Jahr 2020 lieferten bis zu 113 g/t. Diese Spitzenwerte sind historisch, teilweise selektiv und nicht repräsentativ für einen Durchschnittsgehalt oder eine wirtschaftliche Lagerstätte.

Quelle: St-Georges Eco-Mining/Iceland Resources

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) plant gezielte Bohrungen und Oberflächenarbeiten, um die bekannte Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens zu prüfen. Bohrlöcher mit schwacher historischer Kerngewinnung sollen teilweise wiederholt werden. Das Ziel ist eine erste moderne Ressourcendefinition. Der Erfolg ist offen: Für "Thor's Valley' bestehen derzeit keine aktuelle Mineralressource und keine Mineralreserve.

"Balangero': Potenzial aus Abraummaterial - noch keine kurzfristige Produktion!

"Balangero' liegt rund 30 km von Turin in der Region Piemont. Aurania, Firestone Ventures und die für die Sanierung zuständige RSA prüfen im Rahmen eines einjährigen Memorandum of Understanding die mögliche Gewinnung von Nickel, Kobalt, Chrom, Eisen und Kupfer aus den Halden der ehemaligen Asbestmine. Erst bei positiven Ergebnissen ist eine kommerzielle Vereinbarung vorgesehen.

Quelle: Aurania Resources

Aktuelle Analysen von 28 Proben ergaben 1.560 bis 2.015 ppm Nickel bei einem Durchschnitt von 1.763 ppm beziehungsweise rund 0,176%. Kobalt lag zwischen 81,5 und 108 ppm, Kupferzwischen 16,2 und 146 ppm. Die Ergebnisse stimmen nach Unternehmensangaben mit historischen Daten überein.

Die Hauptablagerung wird konzeptionell mit rund 60 Mio. Kubikmeter beziehungsweise etwa 153 Mio. Tonnen Material beschrieben. Bei einem angenommenen durchschnittlichen Nickelgehaltvon 0,15% könnten darin rechnerisch rund 229.500 Tonnen Nickel enthalten sein. Diese Zahl ist eine frühe konzeptionelle Schätzung und keine Mineralressource. Volumen, Dichte, Gehaltsverteilung und gewinnbarer Anteil müssen noch belastbar bestätigt werden.

Der Zielrohstoff Awaruit ist eine natürlich vorkommende Nickel-Eisen-Legierung. Der Mineralbestand selbst kann ungefähr 75 bis über 80% Nickel enthalten; dieser hohe Wert ist jedoch nicht der Nickelgehalt des gesamten Abraummaterials. Ob sich Awaruit in technisch und wirtschaftlich attraktiver Menge magnetisch abtrennen und zu marktfähigen Produkten verarbeiten lässt, wird erst durch die laufenden Tests geklärt.

Rund 450 Kilogramm Material aus 36 Standorten werden bei STEVAL in Frankreich mineralogisch und metallurgisch untersucht. Dabei geht es um Korngröße, notwendige Mahlung, Freisetzung der Metallminerale und magnetische Trennung. SRK wurde mit einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung beauftragt. Ergebnisse, belastbare Rückgewinnungsraten, Investitionskosten oder eine Wirtschaftlichkeit wurden bislang nicht veröffentlicht.

"Balangero' kann Vorteile besitzen, weil das Material bereits abgebaut, zerkleinert und trocken aufgeschüttet wurde und Straßen-, Strom- und Bahninfrastruktur vorhanden sind. Dem stehen anspruchsvolle Aufgaben bei Asbesthandhabung, Umweltgenehmigung, Prozessentwicklung und Produktqualität gegenüber.

EU-Rohstoffstrategie als Rückenwind - aber keine automatische Förderung!

Der "Critical Raw Materials Act' setzt für 2030 Richtwerte von mindestens 10% EU-Eigenförderung, 40% Verarbeitung und 25% Recycling des jährlichen Verbrauchs strategischer Rohstoffe. Außerdem soll die Abhängigkeit von einem einzelnen Drittland begrenzt werden. "Thor's Valley' und "Balangero' passen thematisch in Europas Ziel einer diversifizierteren Rohstoffversorgung. "Balangero' könnte bei erfolgreicher technischer und wirtschaftlicher Bewertung von kürzeren Verfahren profitieren.

Thomas Ullrich erweitert seine Rolle - mit technischer und strategischer Erfahrung!

Am 23. Juli ernannte Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) den langjährigen unabhängigen Direktor Thomas Ullrich mit sofortiger Wirkung zum Sonderberater. Er bleibt zugleich Mitglied des Verwaltungsrats. Ullrich verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Mineralexploration und Geowissenschaften und war unter anderem Chief Geologist North America bei Antofagasta Minerals sowie Senior Geologist bei Almaden Minerals.

In seiner erweiterten Rolle soll er CEO Keith Barron bei operativen und explorationsbezogenen Entscheidungen, Projektmanagement, strategischen Möglichkeiten, Branchenkontakten und der Priorisierung des Portfolios unterstützen. Als Vergütung wurden ihm 350.000 Aktienoptionen zu 0,215 CAD mit fünfjähriger Laufzeit gewährt, die über mehrere Zeitpunkte unverfallbar werden.

Fazit: Frisches Kapital aktiviert die nächsten Schritte - der technische Nachweis steht aus!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat mit der abgeschlossenen Finanzierung und der erweiterten Rolle von Thomas Ullrich zwei konkrete organisatorische Meilensteine erreicht. Die 1,256 Mio. CAD Bruttoerlös ermöglichen erste Arbeiten bei "Thor's Valley', die weitere Bewertung von "Balangero' und allgemeines Betriebskapital.

Die attraktivere kurzfristige Story liegt in der unterschiedlichen Potenzialen der Projekte: Bei "Thor's Valley' können moderne Bohrungen historische Hochgradigkeit und Kontinuität überprüfen. Bei "Balangero' könnte bereits aufgeschüttetes Material Entwicklungszeit und klassische Bergbauschritte reduzieren, falls Metallurgie, Asbestmanagement und Wirtschaftlichkeit überzeugen.

Beide Projekte bleiben jedoch vor dem entscheidenden Wertnachweis. "Thor's Valley' besitzt keine Ressource, "Balangero' nur eine konzeptionelle Mengen- und Gehaltsannahme. Weitere Finanzierung, Genehmigungen, technische Tests und positive Studienergebnisse sind notwendig, bevor aus dem aktuellen Potenzial ein belastbares Entwicklungs- oder Produktionsszenario werden kann.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Informationsstand

Aurania Resources Ltd.: Privatplatzierungsabschlüsse vom 1. und 25. Juni 2026; Optionsvereinbarung zu "Thor's Valley' vom 28. April und Abschluss vom 8. Mai 2026; "Balangero'-Update vom 26. Februar 2026; Ernennung von Thomas Ullrich vom 23. Juli 2026; Projektseiten zu "Thor's Valley' und "Balangero'. Weitere Quellen: International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2026; Europäische Kommission, Critical Raw Materials Act; China General Administration of Customs/Bloomberg über Mining.com. Informationsstand: 1. August 2026. Die offizielle Aurania-Nachrichtenübersicht führte zu diesem Zeitpunkt die Meldung vom 23. Juli 2026 als jüngste Veröffentlichung. Quelle.Intro-Bild: Team reviewing global market forecast and AI investment analysis on large digital screen, business meeting, financial data visualization, corporate strategy discussion, supply_von Haruto_Generiert mit KI

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Methodik: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen und den darin genannten technischen Verantwortlichkeiten. Es wurde kein eigenes Ressourcen-, Metallurgie-, Kosten- oder Bewertungsmodell erstellt. Historische Daten, konzeptionelle Annahmen, Unternehmensziele und redaktionelle Bewertungen wurden voneinander getrennt. Ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Wichtige Hinweise, Risiken und Haftungsausschluss

Art des Inhalts und Vergütung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Aurania Resources Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-Beziehung mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Interessenkonflikte: Nach den für diese Fassung übernommenen Angaben halten Autor und JS Research GmbH keine Long- oder Short-Position in Aurania Resources Ltd. und keine Netto-Position von mindestens 0,5%. Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research oder SRC: nein. Diese Angaben sind vor Veröffentlichung nochmals zu bestätigen.

Historische und technische Angaben: Historische Bohr- und Produktionsangaben bei "Thor's Valley' wurden nicht vollständig durch eine qualifizierte Person verifiziert und dürfen nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve behandelt werden. Für "Thor's Valley' bestehen keine aktuellen Ressourcen oder Reserven. Die bei "Balangero' genannten Mengen und enthaltenen Metalle sind konzeptionelle Schätzungen; keine Mineralressource, Reserve oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nachgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen zu geplanten Bohrungen, Explorationsausgaben, Ressourcenarbeiten, metallurgischen Tests, einer PEA, möglichen kommerziellen Vereinbarungen, Genehmigungen und späterer Produktion. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wegen Finanzierung, Genehmigungen, Geologie, Metallurgie, Kosten, Umweltauflagen, Rohstoffpreisen oder anderen Faktoren wesentlich abweichen.

Risikohinweis: Aurania ist ein Explorationsunternehmen ohne produzierende Mine und ohne operativen Cashflow aus den beschriebenen Projekten. Wesentliche Risiken sind Explorations- und Metallurgierisiken, fehlende Ressourcen oder Reserven, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Asbest- und Umweltrisiken, Länder- und Währungsrisiken sowie geringe Liquidität und hohe Kursvolatilität. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen. Eine Haftung besteht ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Externe Links liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs des Erstellers.

BaFin-Hinweis: Die JS Research GmbH hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die entsprechende Tätigkeit gemäß § 86 WpHG angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Zulassung, Billigung oder inhaltliche Prüfung dieser Veröffentlichung durch die BaFin dar.

Verbreitung: Die Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich. Andere Rechtsordnungen wurden nicht berücksichtigt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies unzulässig ist - insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan - sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet.

Urheberrecht: © JS Research GmbH/SRC swiss resource capital AG. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung und Aufnahme in Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weitere Informationen: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: BMG069741020