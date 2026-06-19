Die Handelsaussetzung bei EOS ist beendet. EOS hat wie avisiert einen Großauftrag über 124 Mio. US-Dollar (rund 175 Mio. AUD) für sein Counter-Drone-System "Slinger" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Auftraggeber ist die staatliche Rüstungsgruppe Generation 5 Holding (Gen5), die die Systeme zur Stärkung der Luftverteidigung angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten einsetzen will. Der Auftrag umfasst neben den ferngesteuerten Waffensystemen auch Kanonen, Ersatzteile, Schulungen und weitere Dienstleistungen.
Die Auslieferung soll in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen, produziert wird sowohl in Australien als auch in den VAE. Zusätzlich vertieft Gen5 die Partnerschaft mit EOS durch eine bereits angekündigte Beteiligung von 30 Mio. AUD im Rahmen einer strategischen Kapitalerhöhung. Der Auftrag brachte ein Plus von ca. 17 % - damit dürfte die Aktie das alte Hoch bei 12,58 AUD in Angriff nehmen.
Die Auslieferung soll in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen, produziert wird sowohl in Australien als auch in den VAE. Zusätzlich vertieft Gen5 die Partnerschaft mit EOS durch eine bereits angekündigte Beteiligung von 30 Mio. AUD im Rahmen einer strategischen Kapitalerhöhung. Der Auftrag brachte ein Plus von ca. 17 % - damit dürfte die Aktie das alte Hoch bei 12,58 AUD in Angriff nehmen.
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