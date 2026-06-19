Datum der Anmeldung:
17.06.2026
Aktenzeichen:
B2-36/26
Unternehmen:
Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (D); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Springer Nature AG & Co. KGaA (D)
Produktmärkte:
Fachpublikationen für Praktiker, wissenschaftliche Online-Datenbanken und Workflow-Tools, wissenschaftliche Publikationen
17.06.2026
Aktenzeichen:
B2-36/26
Unternehmen:
Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (D); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Springer Nature AG & Co. KGaA (D)
Produktmärkte:
Fachpublikationen für Praktiker, wissenschaftliche Online-Datenbanken und Workflow-Tools, wissenschaftliche Publikationen
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