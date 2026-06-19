RUA GOLD: Starke Bohrergebnisse und Fortschritte bei der Pre-Feasibility-Studie

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Rua Gold meldet neue Gold- und Antimonbohrergebnisse vom Auld-Creek-Projekt in Neuseeland.

Das in Neuseeland tätige Explorationsunternehmen Rua Gold Inc. (TSX: RUA; NZX: RGI; WKN: A40QYC) hat ein umfassendes Update zu den Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf seinem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton-Goldfeld auf der neuseeländischen Südinsel vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen weitere überzeugende Bohrergebnisse sowie deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS), deren Abschluss das Unternehmen für das vierte Quartal 2026 anvisiert.

Parallel zu den Bohrungen zur Ressourcenerweiterung treibt RUA GOLD detaillierte geotechnische, hydrogeologische und metallurgische Studien voran. Diese sollen sowohl die PFS als auch den geplanten Antrag im neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahren untermauern, der ebenfalls für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Die jüngsten Bohrungen belegen weiterhin ein erhebliches Potenzial, die Gold-Antimon-Ressource über eine Streichlänge von mehr als 1.000 Metern und bis in Tiefen von über 500 Metern auszuweiten. Das Unternehmen liegt im Plan, das 19.000-Meter-Bohrprogramm sowie die zusätzlichen technischen Studien rechtzeitig für die im vierten Quartal 2026 erwartete PFS abzuschließen.

In dieser Woche wurde bereits das 100. Bohrloch auf Auld Creek angesetzt; rund 10.000 Meter des geplanten 19.000-Meter-Programms sind damit abgeschlossen. Das durchgehende Bohrprogramm soll bis Anfang September 2026 vollständig niedergebracht sein.

Darüber hinaus wurden rund 1.000 Kilogramm Mineralisierung in Ressourcenqualität zur weiterführenden metallurgischen Testarbeit an Intertek in Australien versandt. Zusätzlich haben Scout-Bohrungen begonnen, um die gesamte 2.500 Meter lange geochemische Bodenanomalie aus Gold, Arsen und Antimon an der Oberfläche zu evaluieren.

Bohrergebnisse: Kontinuität in der Fraternal-Zone

Die hervorgehobenen Analyseergebnisse der jüngsten Bohrungen auf Auld Creek lauten:

ACDDH072: 2,3 m mit 3,5 g/t AuEq (2,9 g/t Au & 0,3% Sb) ab 227 m

ACDDH073: 2,7 m mit 7,6 g/t AuEq (1,8 g/t Au & 2,7% Sb) ab 268 m

ACDDH073: 0,9 m mit 6,4 g/t Au ab 77 m (oberer Verwerfungsbereich)

ACDDH075: 10,1 m mit 2,2 g/t AuEq (2,0 g/t Au & 0,1% Sb) ab 331 m

ACDDH076: 0,6 m mit 4,4 g/t Au ab 317 m

ACDDH078: 2,85 m mit 5,6 g/t Au (inkl. 0,9 m mit 15,9 g/t Au) ab 193,95 m

Die Bohrungen ACDDH073, 075 und 076 liefern nach Unternehmensangaben deutliche Hinweise auf eine durchgängige Vererzung innerhalb der südlichen Fraternal-Zone und erhöhen das Vertrauen in den mineralisierten Bereich rund 300 Meter unter der Oberfläche.

Das Bohrloch ACDDH078 ist das erste einer Reihe von Infill-Bohrungen, mit denen der nördliche Teil des Ressourcengebiets bewertet werden soll. Die Ergebnisse ergänzen frühere Abschnitte mit steigenden Goldgehalten, die auf eine nahezu horizontale Ausrichtung hindeuten - ähnlich dem flach nach Norden einfallenden Bonanza-Erzgang.

Begleitend zum aktiven Bohrprogramm werden zugleich die für die PFS erforderlichen geotechnischen, hydrogeologischen und metallurgischen Daten erhoben. Dazu zählen Gesteinsfestigkeitstests, die hydrogeologische Charakterisierung, Dichtemessungen sowie eine detaillierte Charakterisierung der Erzzonen - allesamt vorgesehen für die Integration in die PFS.

CEO Robert Eckford zeigte sich mit dem Stand der Arbeiten zufrieden. Mit dem eingereichten Fast-Track-Antrag und der abgeschlossenen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) habe das Team die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung beschleunigt und zugleich die für die PFS notwendigen technischen Studien vorangetrieben. Am Halbzeitpunkt der geplanten Bohrkampagne liege man dem Zeitplan voraus, baue das Vertrauen in die Ressource weiter aus und schreite bei der Entwicklungsplanung voran. Die Konstanz der angetroffenen Mineralisierung sei ermutigend; der Fokus liege unverändert auf der Vorlage der PFS im vierten Quartal 2026.

Pre-Feasibility-Studie nimmt Form an

Nach Abschluss der PEA haben die technischen Partner des Unternehmens, Mining One und Pitch Black, Ende Mai 2026 mit den Arbeiten an der PFS begonnen. Ein umfassendes metallurgisches Testprogramm läuft und soll in das endgültige Prozessfließschema einfließen. Die Entwürfe für die Mineninfrastruktur und das Oberflächenlayout wurden überarbeitet und werden im Rahmen laufender Konsultationen lokalen Gemeinden, Interessengruppen und Regulierungsbehörden vorgestellt.

Simon Delander, VP Risk, Stakeholder and Regulatory Affairs, betonte die Bedeutung des offenen Dialogs: Man habe Delegationen der Zentralregierung sowie regionaler und lokaler Räte zu detaillierten technischen Briefings und Standortbesuchen im Projektgebiet empfangen. Der kontinuierliche Austausch mit Behörden und Stakeholdern sei wichtig, während man die Genehmigungsaktivitäten vorantreibe und die Entwicklungspläne für Auld Creek weiter verfeinere.

Das Ressourcenmodell wird laufend aktualisiert, sobald neue Bohrergebnisse vorliegen, und unterstützt so die Minenplanung und die Ablaufsteuerung. Den Abschluss des integrierten PFS-Arbeitsprogramms erwartet das Unternehmen im vierten Quartal 2026. Zur Vorbereitung des substanziellen Fast-Track-Genehmigungsantrags, der noch in diesem Jahr eingereicht werden soll, trafen sich die beteiligten technischen Berater und unabhängigen Gutachter zuletzt in Christchurch, um die Arbeitsabläufe zu koordinieren.

Genehmigung und Stakeholder-Arbeit

Der Fast-Track-Referral-Antrag des Unternehmens wird derzeit von der neuseeländischen Regierung geprüft; eine Entscheidung wird im Juli 2026 erwartet. Mehr als 30 Berater und unabhängige Gutachter unterstützen die umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Studien für die künftigen Genehmigungsverfahren. Seit November 2025 hat RUA GOLD nach eigenen Angaben über 500 Gespräche mit lokalen Gemeinden, Stakeholdern und Aufsichtsbehörden geführt.

Regionale Exploration: Aufbau eines Mining-Hubs

Im Mai 2026 mobilisierte RUA GOLD ein fünftes Bohrgerät, um die Explorationsarbeiten an den Goldzielen Alexander River und Big River im südlichen Reefton-Goldfeld zu unterstützen. Diese Programme sind Teil der übergeordneten Strategie des Unternehmens, mehrere hochgradige Goldvorkommen zu bewerten, die langfristig einen regionalen Bergbau- und Verarbeitungs-Hub mit Auld Creek als Zentrum tragen könnten. Die Bohrungen dauern an, die Analyseergebnisse stehen noch aus.

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