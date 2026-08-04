Genehmigung erteilt: RUA GOLD erhält Bohrgenehmigung für Glamorgan-Projekt in Neuseelands Goldgürtel

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RUA GOLD startet die Vorbereitungen für ein 9.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Glamorgan-Projekt. Drei aussichtsreiche Goldziele sollen erstmals systematisch getestet werden.

Für Explorationsunternehmen ist der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen oft der entscheidende Schritt vom geologischen Modell zur praktischen Überprüfung im Bohrloch. Genau diesen Meilenstein hat RUA GOLD (TSX: RUA; NZX: RGI; OTC: NZAUF; FSE: X9R; WKN: A40QYC) jetzt erreicht. Das Unternehmen erhielt die behördliche Genehmigung, auf seinem Glamorgan-Projekt im neuseeländischen Hauraki Goldfield mit den ersten Explorationsbohrungen zu beginnen. Damit rückt ein vollständig finanziertes Bohrprogramm über rund 9.000 Meter in greifbare Nähe.

Drei priorisierte Ziele stehen im Fokus

In den vergangenen zwei Jahren hat RUA GOLD umfangreiche Explorationsarbeiten auf Glamorgan durchgeführt. Dazu gehörten geologische Kartierungen, Boden- und Gesteinsproben, TerraSpec-Mineralanalysen sowie hochauflösende magnetische Drohnenvermessungen und geophysikalische Widerstandsmessungen (CSAMT). Aus der Kombination dieser Datensätze wurden drei priorisierte Bohrziele identifiziert: Sutcliff, Wires Ridge und Tairua.

Für das erste Bohrprogramm wurden insgesamt neun Bohrplattformen genehmigt. Nach Abschluss der vorgeschriebenen ökologischen Kontrollen sollen unmittelbar die Schutzmaßnahmen, Explorationscamps und Bohrplätze errichtet werden. Der eigentliche Bohrbeginn ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Nach Angaben des Unternehmens weisen sämtliche Zielgebiete typische Merkmale eines großflächigen epithermalen Gold-Silber-Systems auf. Dazu zählen ausgeprägte Alterationszonen, Quarz-Adular-Gänge, Chalcedon sowie großflächige Gold- und Arsen-Anomalien an der Oberfläche. Die geophysikalischen Messungen identifizierten zudem mehrere tiefreichende Widerstandskörper, die als potenzielle mineralisierte Strukturen interpretiert werden.

Nähe zu einer der bedeutendsten Goldentdeckungen Neuseelands

Besondere Aufmerksamkeit erhält das Glamorgan-Projekt aufgrund seiner Lage im Hauraki Goldfield auf der Nordinsel Neuseelands. Die Region zählt zu den bedeutendsten epithermalen Goldprovinzen des Landes und brachte bislang mehr als 15 Millionen Unzen Gold hervor. Direkt südlich des Projekts befindet sich das Wharekirauponga-Vorkommen von OceanaGold mit angezeigten Mineralressourcen von 1,5 Millionen Unzen Gold bei außergewöhnlich hohen 17,3 Gramm Gold je Tonne. Das Projekt erhielt Ende 2025 seine endgültige Genehmigung und befindet sich inzwischen im Bau.

RUA GOLD sieht deutliche geologische Parallelen zwischen Glamorgan und dem benachbarten Vorkommen. Mehrere der identifizierten Anomalien verlaufen entlang derselben regionalen Strukturtrends und zeigen vergleichbare Alterationsmuster. Besonders das Ziel Sutcliff weist nach Unternehmensangaben eine mehr als 1,3 Kilometer lange Gold-, Arsen- und Silberanomalie auf, während Wires Ridge und Tairua ebenfalls ausgedehnte mineralisierte Strukturen erkennen lassen.

Erfahrenes Explorationsteam setzt auf erste Bohrtests

Das Unternehmen hebt insbesondere die Erfahrung seines technischen Teams hervor. Chief Operating Officer Simon Henderson verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Explorationserfahrung in Neuseeland und war maßgeblich an der Entdeckung des heute bekannten Wharekirauponga-Vorkommens beteiligt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das bevorstehende Bohrprogramm, das erstmals die geologischen Modelle unterhalb der Oberfläche überprüfen soll.

Die erste Bohrkampagne ist vollständig finanziert und soll rund 9.000 Meter umfassen. Ziel ist es, die drei priorisierten Zielgebiete systematisch zu testen und deren Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung zu bewerten.

Fazit

Mit der erteilten Bohrgenehmigung erreicht RUA GOLD einen wichtigen operativen Meilenstein. Umfangreiche geologische und geophysikalische Vorarbeiten haben mehrere aussichtsreiche Zielgebiete definiert, die nun erstmals durch Bohrungen überprüft werden. Die Lage unmittelbar neben einem der hochgradigsten Goldprojekte Neuseelands verleiht dem Glamorgan-Projekt zusätzliche Aufmerksamkeit. Sollten die Bohrungen die bisherigen Explorationsergebnisse bestätigen, könnte Glamorgan zu einem der interessantesten neuen Explorationsprojekte im Hauraki Goldfield werden.









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