4. August 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA | NZX: RGI | OTC: NZAUF | FWB: X9R) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die erforderliche behördliche Genehmigung für den Beginn von Explorationsbohrungen auf dem Projekt Glamorgan erhalten hat, einem epithermalen Goldprojekt im Hauraki-Goldfeld auf der Nordinsel Neuseelands.

Das Hauraki-Goldfeld ist eine bedeutende epithermale Goldbergbauregion, in der mehr als 50 historische Minen insgesamt über 15 Mio. Unzen Gold gefördert haben. Das Projekt Glamorgan grenzt an die Lagerstätte Wharekirauponga von OceanaGold, die angedeutete Mineralressourcen von 1,5 Moz bei 17,3 g/t Au beherbergt#_edn1. Das Projekt Wharekirauponga erhielt im Dezember 2025 nach einem 112-tägigen Prüfungsverfahren die endgültige Genehmigung und wird derzeit erschlossen.

Highlights:

- Im Rahmen umfangreicher Oberflächenexplorationen und Datenanalysen, die in den letzten zwei Jahren auf dem Projekt Glamorgan durchgeführt wurden, konnten mehrere vielversprechende Bohrziele identifiziert werden.

- Das Unternehmen hat die Genehmigung für neun Bohrplattformen erhalten, sodass es die drei vielversprechendsten Bohrziele erproben kann.

- Der Bau von Schutzzäunen, der Explorationslager und der Bohrplattformen wird unmittelbar nach den ökologischen Prüfungen beginnen.

- Ein vollständig finanziertes erstes Explorationsprogramm mit einer Länge von ca. 9.000 m ist für die Zielgebiete geplant; der Beginn der Bohrungen wird für das 4. Quartal 2026 erwartet.

- Simon Henderson, Chief Operating Officer, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Region Neuseelands und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung von Wharekirauponga.

- Die bisher abgeschlossenen Oberflächenexplorationen haben klassische Merkmale eines bedeutenden epithermalen Gold-Silber-Systems identifiziert, vergleichbar mit denen, die auf dem nur 2,8 km südlich gelegenen Projekt Wharekirauponga beobachtet wurden.

- Bedeutende Gold-Arsen-Bodenanomalien verlaufen in Richtung Norden, Nordosten und Nordnordwesten und erstrecken sich jeweils über eine Länge von mehr als 4 km. Bohrziele wurden dort ausgewählt, wo diese Oberflächenmerkmale mit starken Widerstandsanomalien zusammenfallen, die durch CSAMT-Untersuchungen identifiziert wurden und als Anzeichen für bedeutende Quarzsysteme interpretiert werden.

Der Chief Operating Officer von RUA GOLD, Simon Henderson, erklärte: "Die Genehmigung für den Beginn der Bohrungen auf Glamorgan ist ein bedeutender Meilenstein für RUA GOLD. Unser Explorationsteam hat auf der Grundlage geophysikalischer, geochemischer und geologischer Indikatoren systematisch ein überzeugendes geologisches Modell entwickelt und drei vorrangige Bohrziele identifiziert."

"Da nun erstmals Bohrungen zur Erkundung dieses äußerst vielversprechenden epithermalen Systems geplant sind, bietet sich uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine potenziell bedeutende neue Goldentdeckung in einem der führenden Distrikte Neuseelands zu erschließen."

Bisher abgeschlossene Explorationsarbeiten

Zu den bisher abgeschlossenen Explorationsaktivitäten zählen umfangreiche geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen, TerraSpec-Tonmineralanalysen sowie äußerst detaillierte Magnet- und Widerstandsmessungen. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten lag auf drei Zielgebieten, die sich mit bedeutenden Alterationszellen überschneiden. Die Alterationszellen stehen in direktem Zusammenhang mit oberflächennahen Quarzadern, plattenförmigem Quarz nach Kalzit, Quarz-Adularia-Mineralisierung und sinterartigen Strukturen, die charakteristisch für die oberen Bereiche eines epithermalen Gold-Silber-Systems sind.

Zu den wichtigsten Bestandteilen des abgeschlossenen Oberflächen-Explorationsprogramms gehören:

- Geologische Kartierung

o Kartierung der Morphologien und Ausrichtungen der Adern in den Zielgebieten, parallel zu regionalen Trends

- Boden- und Gesteinssplitterprobenahme

o Die Boden-Geochemie zeigt hohe Gold- und Arsenwerte, die die zutage tretenden, in Nord-Nordost-Richtung verlaufenden Quarzadern umgeben. Gesteinssplitterproben ergaben in weiten Teilen des Konzessionsgebiets anomale Au-Werte (>40 g/t) und Ag-Werte (>200 g/t).

- TerraSpec-Spektrometrie

o Durch die TerraSpec-Analyse identifizierte Silizium-Tonmineralisierung bestätigt die für die oberen Schichten epithermaler Systeme klassischen Merkmale wie Siliziumdioxid-Einlagerung und Chalcedon, die über den Gold-im-Boden-Anomalien liegen.

- Magnetische UAV-Vermessung

o Es wurden etwa 590 Linienkilometer ("Linien-km") geflogen, wodurch zwei Bereiche mit starker Alteration identifiziert wurden. Diese zeigen sich als Entmagnetisierung des Wirtsgesteins und werden als Signatur eines bedeutenden epithermalen Systems interpretiert.

- Bodenwiderstandsmessung

o Zwei separate CSAMT-Kampagnen mit einer Gesamtlänge von >11 km haben mehrere tief liegende Widerstandsmerkmale identifiziert, die mit hochgradigem Gold an der Oberfläche in Verbindung stehen und von einer stark anomalen Gold-im-Boden-Geochemie umgeben sind.

Abbildung 1: Lageplan von Glamorgan mit ersten Bohrzielen.[2], [3]

Überblick über die Exploration auf Glamorgan

Nach der Erteilung einer Drohnenkonzession im Mai 2024 und der Genehmigung für eine umweltschonende Exploration im Juli 2024 begann RUA GOLD mit der Exploration mittels einer äußerst detaillierten magnetischen UAV-Vermessung. Die Vermessung umfasste etwa 590 Linienkilometer, die mit einem Geometrics MagArrow-Magnetometer durchgeführt wurden, das unter einer DJI M300-Drohne angebracht war.

Die Auswertung der magnetischen Daten hat dazu beigetragen, wichtige lithologische und Alterationsmerkmale innerhalb der Rhyolite der Whitianga-Gruppe und der Andesite der Coromandel-Gruppe zu definieren. Die Daten weisen zudem auf bedeutende strukturelle Merkmale hin, die mit regionalen Mineralisierungstrends übereinstimmen.

Die Bodenprobenahme begann im Juli 2024 entlang von Querlinien im Abstand von 250 Metern, wobei die Proben in Abständen von 20 Metern entnommen wurden. Durch Infill-Probenahmen in Zielgebieten und weitere Erweiterungen des Rasters stieg die Gesamtzahl der Bodenproben auf 4.137 (Abbildung 2). Alle Proben wurden in der RUA GOLD-Anlage in Waihi getrocknet und gesiebt und anschließend zur Analyse mittels tragbarer Röntgenfluoreszenz ("pXRF") nach Reefton transportiert. Jede Probe wurde zudem mit einem TerraSpec 4 Hi-Res-Mineralanalysator gescannt, um das Tonalterationssystem zu beschreiben und die oberen Ebenen des epithermalen Systems zu identifizieren. Eine 50-Gramm-Teilprobe wurde anschließend zur Analyse auf Spurenmengen an Gold an ALS in Brisbane geschickt.

Die Erfassung von CSAMT-Daten (Controlled-Source Audio-Magnetotellurics) im Rahmen von zwei Kampagnen im 1. Quartal 2025 und im 1. Quartal 2026 deckte große Teile des Konzessionsgebiets Glamorgan ab, die nicht durch zuvor erhobene IP-Daten (Induced Polarisation) abgedeckt waren. Dies führte zur Identifizierung mehrerer tiefer Widerstandszonen in den Zielgebieten, wobei der enge Abstand zwischen den CSAMT-Linien eine Korrelation der Widerstandszonen über mehrere Profile hinweg ermöglichte.

Anhand einer Kombination aus anomalen Boden- und Gesteinssplitterproben, geologischer Kartierung sowie Anomalien, die in den UAV-Magnetmessungen und den CSAMT-Ergebnissen identifiziert wurden und auf große Alterationszellen hindeuten, wurden drei Hauptziele für das erste Bohrprogramm ermittelt: Sutcliff, Wires Ridge und Tairua (Abbildung 2).

Abbildung 2: Gold- und Arsenanomalien sowie erste Bohrziele innerhalb der RUA GOLD-Konzession Glamorgan.

Die Sutcliff-Anomalie verläuft über mindestens 1,3 km in nordöstlicher Richtung und weist in Gesteinssplitterproben und Böden hohe Gold-, Arsen- und Silberwerte auf. An der Oberfläche lassen sich anhand der geologischen Kartierung und der UAV-Magnetmessungen starke Alterationen feststellen, unter denen sich ein starker Widerstandsbereich befindet, der in den CSAMT-Daten sichtbar ist und als Signatur eines bedeutenden epithermalen Systems interpretiert wird. Die Anomalie ist nach Südwesten hin offen. Ihre Ausrichtung stimmt mit der der Lagerstätte WKP überein, die sich etwa 3 km südöstlich der Konzession Glamorgan befindet.

Die Wires-Ridge-Anomalie erstreckt sich über mindestens 2,1 km in Nord-Nordost-Richtung, was durch anomale Gold- und Arsenwerte in der Geochemie sowie starke Widerstandszonen in der Tiefe belegt wird. Dieses Zielgebiet ist nach Norden und Süden hin noch offen. Sein südlicher Ausläufer fällt mit den historischen Bergwerksanlagen Wentworth und Auckland zusammen.

Die Tairua-Anomalie erstreckt sich über mindestens 1,6 km in nordöstlicher Richtung und zeigt sich in zahlreichen Quarzadern mit anomalen Gold- und Silberwerten, die über eine Breite von >600 m zutage treten. Die Quarzadern weisen häufig eine ausgedehnte Bänderung und eine Mächtigkeit von mehr als 50 cm auf. Die breite Alterationszone wird als stockworkartiges Adersystem interpretiert. Die Tairua-Anomalie ist nach Süden hin noch offen.

Abbildung 3: CSAMT- und IP-Widerstandsdaten als Punktwolkendarstellung. Rot kennzeichnet Bereiche mit hohem spezifischem Widerstand.

Ein erstes Bohrprogramm von etwa 9.000 m ist für die drei Zielgebiete Sutcliff, Wires Ridge und Tairua (Abbildung 3) geplant; der Beginn der Bohrungen wird für das 4. Quartal 2026 erwartet.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasseminen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als größter Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Konzessionsflächen in einem Gebiet, in dem in der Vergangenheit über 2 Moz Gold mit einem Gehalt zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden[4].

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender Goldexplorer mit hochgradigen Projekten auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Distrikt der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat[5]. Glamorgan grenzt an das größte Goldabbauprojekt der OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Mineral Projects" sowie Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geophysikalischen, Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um zu überprüfen, ob diese gemäß den Standardarbeitsanweisungen durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der vorliegenden technischen Offenlegung zugrunde liegen, einer Überprüfung unterzogen hat.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", und umfassen insbesondere Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den Beginn des Bohrprogramms des Unternehmens im Glamorgan-Projekt; die positive Bewertung der Vegetations- und Wirbellosenuntersuchungen; sowie den Beginn des Baus von Schutzzäunen, der Explorationslager und der Bohrplattformen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie des Krieges im Nahen Osten; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

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#_ednref1 Siehe Pressemitteilung von OceanaGold vom 18. Februar 2026.

#_ednref2 Siehe die Pressemitteilung von OceanaGold vom 18. Februar 2026.

#_ednref3 Siehe den "NI 43-101 Technical Report Waihi Operations and Wharekirauponga Underground Pre-feasibility Study, New Zealand" von OceanaGold vom 11. Dezember 2024.

#_ednref4 Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

#_ednref5 Christie, A., Simpson, M., Barker, R., and Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. NI 43-101 Technical Report, Waihi District Pre-feasibility Study, New Zealand. OceanaGold Corporation, Report Date: December 11, 2024.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85355Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85355&tr=1



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