Die Anleiheplatzierung von LANXESS in Höhe von 500 Mio. EUR beseitigt eine kurzfristige Refinanzierungsbelastung und bestätigt den fortlaufenden Zugang zu den Kapitalmärkten. Allerdings führt der höhere Kupon von 4,375 % auch zu einer jährlichen Zinsbelastung von ca. 17 Mio. EUR im Vergleich zur 1,0%-Anleihe von 2026, was die Entschuldungsgeschichte weiterhin von der EBITDA-Erholung und der Cash-Generierung abhängig macht. Die jüngsten Rückgänge bei den Öl- und Gaspreisen sind moderat positiv für die Kosten und das Working Capital, könnten jedoch auch einige der temporären Unterstützungen in der Lieferkette durch Störungen verringern. Insgesamt betrachten wir jedoch den niedrigeren Kosten- und reduzierten Unsicherheitsrahmen als netto positiv. Da im zweiten Quartal ein klarer sequentieller Anstieg gegenüber dem Tiefpunkt im ersten Quartal erwartet wird, sehen wir nun ein attraktiveres Risiko-Rendite-Verhältnis für das zweite Halbjahr 2026 und 2027. Selbst eine moderate Erholung der Endmarktnachfrage könnte signifikante operative Hebelwirkungen aus den gedrückten Auslastungsniveaus hervorrufen. Daher stufen wir LANXESS von HOLD auf BUY hoch und erhöhen unser Kursziel von 17,00 EUR auf 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag





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