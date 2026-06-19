Neues Multisensorsystem erfasst Herzfrequenz, Bewegungsqualität, Stabilität und Muskelbelastung, um ein umfassenderes Bild der Leistungsfähigkeit unter Ermüdungsbedingungen zu liefern

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), hat heute das Helio Strap Pro vorgestellt ein am Körper getragenes Trainingssystem, das HYROX- und Hybrid-Sportlern dabei helfen soll, besser zu verstehen, wie ihr Körper unter Belastung reagiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260618420043/de/

Amazfit Introduces Helio Strap Pro, Bringing Body-Worn Movement Intelligence to HYROX and Hybrid Training

Aufbauend auf dem bildschirmlosen Helio Strap verfügt der Helio Strap Pro über einen speziellen, an der Taille angebrachten Bewegungssensor, der die Bewegungen des Rumpfes und die Stabilität während des Trainings erfasst. In Kombination mit der Herzfrequenzmessung am Oberarm und kompatiblen Amazfit-Smartwatches liefert das System ein umfassenderes Bild der kardiovaskulären Belastung, der Bewegungsqualität und der Muskelbelastung als die reine Messung am Handgelenk allein.

Das Helio Strap Pro stellt die nächste Entwicklungsstufe des Hybrid Training System von Amazfit dar und erweitert die Leistungserfassung über die Herzfrequenz hinaus, um Sportlern ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich Bewegung, Effizienz und Muskelbelastung im Zuge zunehmender Ermüdung verändern.

"Die Herzfrequenz gibt Sportlern Aufschluss darüber, wie intensiv sie trainieren, erklärt jedoch nicht vollständig, wie sich ihre Bewegungsabläufe mit zunehmender Ermüdung verändern", sagte Scott Shepley, Head of Global Marketing bei Amazfit. "Helio Strap Pro eröffnet einen innovativen neuen Ansatz für das Hybridtraining, indem es Herzfrequenzdaten vom Oberarm mit Bewegungsdaten aus dem Taillenbereich und Leistungsdaten der Smartwatch verknüpft. Es stellt den nächsten Schritt in unserem Hybridtrainingssystem dar und vermittelt Sportlern ein umfassenderes Verständnis dafür, wie sich Anstrengung, Bewegung und Leistung im Verlauf eines anspruchsvollen Trainings verändern."

Entwickelt für HYROX und Hybrid-Leistung

Helio Strap Pro ist mit den Modi "HYROX Race" und "HYROX Simulation" kompatibel, die auf der Amazfit Balance 3 und Balance Ultra verfügbar sind. Bei der Inbetriebnahme ist eine dieser Uhren erforderlich, um das System in vollem Umfang nutzen zu können. Bei unterstützten Trainingseinheiten arbeiten die Uhr und zwei Helio Strap Pro-Sensoren zusammen, um Daten am gesamten Körper zu erfassen:

Helio Core Motion HR wird am Oberarm, näher am Herzen, getragen, um stabile Herzfrequenzmesswerte beim Greifen, bei der Beugung des Handgelenks und bei hochintensiven Bewegungen in Herznähe zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, Störungen durch Handgelenksbeugung, Greifbewegungen und den Kontakt mit Trainingsgeräten zu reduzieren und gleichzeitig stabilere Herzfrequenzmesswerte beim Krafttraining, beim funktionellen Fitnesstraining und beim Hybridtraining zu liefern.

wird am Oberarm, näher am Herzen, getragen, um stabile Herzfrequenzmesswerte beim Greifen, bei der Beugung des Handgelenks und bei hochintensiven Bewegungen in Herznähe zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, Störungen durch Handgelenksbeugung, Greifbewegungen und den Kontakt mit Trainingsgeräten zu reduzieren und gleichzeitig stabilere Herzfrequenzmesswerte beim Krafttraining, beim funktionellen Fitnesstraining und beim Hybridtraining zu liefern. Helio Core Motion Waist wird an der Taille befestigt, um die Bewegungen, die Haltung und die Stabilität des Rumpfes zu erfassen.

wird an der Taille befestigt, um die Bewegungen, die Haltung und die Stabilität des Rumpfes zu erfassen. Die Balance 3 oder Balance Ultra erfasst die Trainingsleistung und die kardiovaskuläre Belastung am Handgelenk (die Unterstützung weiterer Amazfit-Uhren ist für die Zukunft geplant).

Nach dem Training fasst die Zepp-App Bewegung, Muskelbelastung und kardiovaskuläre Belastung in einer übersichtlichen Leistungsübersicht zusammen. Nach dem Training können Sportler ihre Leistung an jeder einzelnen HYROX-Station überprüfen und bewerten, darunter SkiErg, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, Burpee-Weitsprünge, Rudern, Farmer's Carry, Ausfallschritte mit Sandsäcken und Wall Balls. Im Mittelpunkt des Einführungsprogramms stehen die acht Übungen, die bei HYROX-Wettkämpfen zum Einsatz kommen: SkiErg, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, Burpee-Weitsprung, Rudern, Farmer's Carry, Ausfallschritte mit Sandsack und Wall Balls.

Ein System für Training, Regeneration und den Alltag

Helio Strap Pro ist Teil des umfassenden Hybrid-Trainingssystems von Amazfit, das die Durchführung von Trainingseinheiten mit der Regeneration und der täglichen Leistungsbereitschaft verknüpft.

Die Zepp-App bringt Struktur in das Training, indem sie Trainingseinheiten, Regeneration, tägliche Gewohnheiten, Ernährung und Leistungstrends zu einer durchgängigen Übersicht über den Fortschritt zusammenführt. HybridCharge Energy Intelligence vereint BioCharge, Training Load und LifeLoad, um Sportlern zu verdeutlichen, wie sich Trainingseinheiten, Erholung und alltägliche Faktoren wie Stress, Reisen und Ermüdung im Laufe der Zeit auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken.

Da das Helio Strap Pro auch ohne Bildschirm getragen werden kann, wird die Datenerfassung fortgesetzt, selbst wenn ein Sportler seine Uhr abnimmt. Es lässt sich zudem mit kompatiblen Amazfit-Smartwatches koppeln oder zusammen mit einer herkömmlichen Armbanduhr verwenden, wodurch Lücken bei Training, Schlaf und Erholung vermieden werden.

Entwickelt für Präzision, offene Konnektivität und Integration in das Ökosystem

Das Tragen des Herzfrequenzsensors am Oberarm verringert Störungen, die häufig durch Handgelenksbewegungen, das Greifen von Gegenständen und den Kontakt mit Trainingsgeräten beim Kraft- und Funktionstraining verursacht werden.

Die Herzfrequenzdaten in Echtzeit können über Bluetooth mit kompatiblen Amazfit-Smartwatches, Sportuhren von Drittanbietern, Fahrradcomputern, Fitnessgeräten und Trainings-Apps geteilt werden, sodass Sportler die Flexibilität haben, innerhalb des für sie am besten geeigneten Ökosystems zu trainieren. Gesundheits- und Aktivitätsdaten, einschließlich der Herzfrequenzvariabilität (HRV), können über die Zepp-App ebenfalls mit "Apple Health" synchronisiert werden.

Zu den weiteren Funktionen gehören:

Mehr als 60 Sportmodi aus den Bereichen Krafttraining, Laufen, HIIT und anderen Trainingsdisziplinen

Kontinuierliche Überwachung von Herzfrequenz, HRV, Schlaf und Erholung

Wasserdichtigkeit bis 5 ATM

Bluetooth 5.2-Konnektivität

Bis zu 11 Tage typische Akkulaufzeit für den Helio Core Motion HR

Bis zu 40 Tage typische Akkulaufzeit für den Helio Core Motion Waist

Es ist kein monatliches Abonnement erforderlich

Preis und Verfügbarkeit

Das Helio Strap Pro ist ab Ende Juni 2026 zum Preis von 199,99 US-Dollar über Amazfit.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die regionale Verfügbarkeit und die Lieferzeiten können variieren.

Das Paket enthält den Helio Core Motion HR, den Helio Core Motion Waist, den Helio Pro Clip, ein Armband, ein Armband sowie einen magnetischen Ladekopf.

Helio Strap Pro unterstützt über die Zepp-App Android 8.0 und höher sowie iOS 17.0 und höher.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Mary Thompson Woodbury

Head of PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com