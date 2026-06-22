Bi-Metalle-Booster: Genehmigt, finanziert, hochgradig: Dieses Gold-Silber-Projekt steht vor dem Sprung in die Produktion!

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Gold, Silber, Baufortschritt, Finanzierung und 'Tahltan'-Partnerschaft: Eskay Creek rückt Richtung Produktion 2027 - mit Weltklasse-Graden und starker ESG-Flanke.

Anzeige/Werbung - Bezahlte Marketingmitteilung! . Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Limited . SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver . JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung über SRC eine Vergütung . Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg . Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH . Erstveröffentlichung: 22. Juni 2026, 5:45 Uhr Europa/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber auch im Sommer 2026 im Fokus. Zentralbanken bauen Gold strategisch auf, während Silber zugleich Investmentmetall und Industriemetall ist - wichtig für Elektrifizierung, Photovoltaik, Elektronik und moderne Technologien.

Der World Gold Council meldet ein klares Signal: 45% der befragten Notenbanken erwarten höhere Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten. Noch stärker: In der Fünfjahressicht rechnen 83% mit einem leicht oder deutlich höheren Goldanteil in den Reserven.

Quelle: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026; Eigene Darstellung

Silber hatte sich zum Stichtag 15. Juni 2026 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt, bleibt aber volatil. The Silver Institute erwartet für 2026 ein sechstes Angebotsdefizit in Folge. Kurzfristig können Konjunktur, Einsparungen und Substitution bremsen - langfristig bleiben die strukturellen Nachfragetreiber intakt.

"Eskay Creek': Gold und Silber in British Columbia!

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) entwickelt das zu 100% kontrollierte "Eskay Creek'-Gold-Silber-Projekt im "Golden Triangle' im Nordwesten von British Columbia.

"Eskay Creek' ist bereits vollständig genehmigt, im Bau und die erste Produktion soll schon im zweiten Quartal des kommenden Jahres laufen, während die kommerzielle Produktion für das Dritte Quartal 2027 erreicht werden soll. Damit rückt Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) von der Projektstory in Richtung geplanter Produktion.

Weltklasse-Grade, starke Reserven und ein klares Profil!

Rund 5,5 Mio. Unzen Goldäquivalent stehen laut Unternehmensangaben in der Kategorie "gemessene und angezeigte'-Mineralressourcen. Daraus wurden rund 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent "nachgewiesene und wahrscheinliche'-Mineralreserven abgeleitet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht automatisch eine wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Jahre 1 bis 5: Die Machbarkeitsstudie sieht durchschnittlich rund 455.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr bei etwa 5,5 g/t AuÄq vor. Die Gesamtförderkosten ("AISC') sollen bei rund 687,- USD je Goldäquivalentunze liegen. Das ist ein außergewöhnlich starkes Profil - sofern Bau, Inbetriebnahme, Kosten und Metallpreise gemäß den Annahmen verlaufen.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Die definitive Machbarkeitsstudie 2023 bezifferte den Nachsteuer-NPV5 auf rund 2,0 Mrd. CAD, die Nachsteuer-"IRR' auf 43% und die Amortisationszeit auf 1,2 Jahre - basierend auf einem konservativem Goldpreis von 1.800,- USD je Unze Gold und einem Silberpreis von nur 23,- USD je Unze Silber.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Diese Kennzahlen sind modellabhängig und können sich verändern.

Baufortschritt, Infrastruktur und Kostenbindung!

Infrastruktur ist ein Kernvorteil: Straßenanbindung, regionale Energieversorgung und Wasserkraftnähe stärken die Projektlogik. Im "Golden Triangle' wurden zudem erhebliche Mittel in Verkehr und saubere Energie investiert.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Per 28. Februar 2026 war "Eskay Creek' nach Unternehmensangaben zu 49% fertiggestellt, zugleich waren 66% der gesamten Projektkosten vertraglich gebunden. Für Anleger zählt genau das: Baufortschritt, Kostenbindung und zunehmende operative Sichtbarkeit.

750 Mio. USD Finanzierung als starkes Kapitalmarktsignal!

Im April 2026 platzierte Skeena (WKN: A3CRER) vorrangig besicherte Schuldverschreibungen über 750 Mio. USD mit 8,5% Zinssatz und Fälligkeit 2031. Nach Unternehmensangaben war man damit das erste "Pre-Revenue'-Mining-Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt, das eine öffentliche Hochzinsanleihe erfolgreich abschließen konnte.

Die Mittel sollen die Orion-Struktur ersetzen, rund zwei Drittel des bestehenden Gold-Streams zurückkaufen, 18 Monate Zinszahlungen vorfinanzieren und die verbleibende Entwicklung unterstützen. Der Rückkauf von rund 66,67% des 200 Mio. USD-Gold-Streams erhöht Skeenas direkte Beteiligung an künftigen Goldpreisen.

Nachhaltigkeit und "Tahltan'-Partnerschaft!

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist für Skeena kein Nebenthema. Er ist Teil der Investmentstory. "Eskay Creek' erhielt 2026 die entscheidenden Genehmigungen, darunter "Environmental Assessment Certificate', B.C. Mines Act Permit und "Environmental Management Act Permit'. Der "Tahltan'-Prozess war historisch, weil die "Tahltan Central Government' eng eingebunden war.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Das "Impact-Benefit-Agreement' schafft einen partnerschaftlichen Rahmen mit Beschäftigung, Ausbildung, wirtschaftlicher Teilhabe, Umweltmanagement und langfristiger Projektakzeptanz. Gerade in British Columbia kann diese soziale und regulatorische Einbettung ein echter Wettbewerbsvorteil sein.

Regionale Wertschöpfung!

443 Mio. CAD Beschaffungsausgaben nach Steuern weist Skeena (WKN: A3CRER) für 2025 aus. Davon entfielen 62% auf British Columbia. Die Unternehmensgrafik nennt zudem 26% Beschaffung bei indigenen Lieferanten.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Damit wird "Eskay Creek' auch zu einem regional bedeutenden Wirtschaftsfaktor.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction-of-next-large-canadian-gold-and-silver-mine-underway/

Fazit: "Eskay Creek' vor der entscheidenden Phase!

Skeena (WKN: A3CRER) vereint mehrere starke Faktoren: Gold- und Silberexposure, hochgradiges Projekt, British Columbia, vollständige Genehmigung, sichtbarer Baufortschritt, starke Kapitalbasis, starke Reserven, attraktives Produktionsprofil und "Tahltan-Partnerschaft.Das ist ein außergewöhnlich spannendes Paket für Rohstoffanleger.

Die Richtung ist klar definiert: "Eskay Creek' soll von der Projektstory zur Gold-Silber-Produktion werden - und Skeena (WKN: A3CRER) positioniert sich als einer der spannendsten zukünftigen Bi-Metalle-Produzenten Kanadas.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Annahmen

World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026.

The Silver Institute, World Silver Survey 2026 und Marktausblick 2026.

USA Today, Silberpreisdaten, Stand: 15. Juni 2026.

Skeena Gold & Silver / Skeena Resources Limited: Unternehmenspräsentationen, 2023 Definitive Feasibility Study, Nachhaltigkeitsbericht 2025, Pressemeldungen vom 27.01.2026, 03.02.2026, 31.03.2026, 10.04.2026 und 13.05.2026.

Government of British Columbia: Eskay-Creek-Genehmigungen und Section-7-/Tahltan-Prozess, Januar 2026. Intro-Bild: Symbolbild KI generiert

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Methodik/Annahmen: Qualitative werbliche Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen, technischer Berichte, Branchenquellen und Marktinformationen. Keine Kursmodelle, keine DCF-Berechnung, keine eigene technische Prüfung, keine Vor-Ort-Prüfung, keine Garantie für Vollständigkeit oder künftige Entwicklungen.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Art der Veröffentlichung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung/Anzeige mit eindeutig werblichem Charakter. Sie wurde im Auftrag von bzw. zugunsten von Skeena Resources Limited / Skeena Gold & Silver erstellt und dient der Erhöhung der Marktbekanntheit des Unternehmens. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine persönliche Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Ersteller/Vergütung: Ersteller ist JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Resources Limited. JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung mittelbar über SRC eine Vergütung. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Interessenkonflikte: Zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH und der Autor nach eigener Kenntnis keine Long-, Short- oder Netto-Position von mindestens 0,5% in Skeena Resources Limited. JS Research GmbH, der Autor, verbundene Personen, Auftraggeber oder nahestehende Dritte können jedoch jederzeit Positionen in den besprochenen Wertpapieren oder darauf bezogenen Instrumenten eingehen, halten oder veräußern. Aufgrund der Vergütung und der IR-Beziehung von SRC besteht ein klarer Interessenkonflikt.

Rohstoff- und Unternehmensrisiken: Investitionen in Rohstoff-, Entwicklungs- und Minenunternehmen sind hoch spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Risiken umfassen unter anderem Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kosten-, Zeitplan-, Genehmigungs-, Umwelt-, technische, operative, Liquiditäts-, Markt-, politische und regulatorische Risiken sowie Risiken aus Beziehungen zu lokalen und indigenen Interessengruppen.

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NI-43-101-/Ressourcenhinweis: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Mineralreserven und Wirtschaftlichkeitskennzahlen beruhen auf technischen Studien, Metallpreisannahmen, Kostenannahmen, Wechselkursen, metallurgischen Annahmen und weiteren Parametern. Diese können sich ändern.

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