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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
22.06.26 | 09:55
1,660 Euro
+1,84 % +0,030
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6501,79014:58
Dow Jones News
22.06.2026 11:45 Uhr
236 Leser
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(1)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
22-Jun-2026 / 10:12 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

22 June 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 15 June 2026 to 19 June 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

15 June 2026 LSE   145.6000p              2,124      145.6000p       145.6000p 
 
16 June 2026 LSE   144.9300p              34,432     146.4000p       143.4000p 
 
17 June 2026 LSE   142.9414p              36,000     144.8000p       141.6000p 
 
18 June 2026 LSE   146.3812p              36,000     149.6000p       141.2000p 
 
19 June 2026 LSE   146.4460p              36,000     147.6000p       145.0000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,920,447 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,821,129 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,821,129 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
15 June 2026 448            145.60        15:53:00        00398936264TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 78            145.60        15:53:03        00398936269TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 448            145.60        15:53:03        00398936270TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 540            145.60        15:59:47        00398936841TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 92            145.60        16:18:07        00398938512TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 292            145.60        16:18:17        00398938529TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 134            145.60        16:18:17        00398938530TRLO1   XLON 
 
15 June 2026 92            145.60        16:18:17        00398938531TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 515            146.40        08:02:47        00399130677TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 526            145.40        08:21:20        00399144027TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 528            145.00        08:35:07        00399154086TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 533            145.00        08:35:13        00399154164TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 350            146.00        09:05:12        00399181301TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 360            146.00        09:05:12        00399181302TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 6             145.40        09:05:29        00399181657TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 549            146.20        09:16:47        00399195455TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 19            145.40        09:25:26        00399204661TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 530            145.40        09:34:53        00399215832TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 560            145.20        09:36:33        00399217998TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 546            145.40        10:02:43        00399251382TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 553            145.40        10:02:43        00399251383TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 554            145.20        10:02:54        00399251570TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 565            145.00        10:20:37        00399274099TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 533            145.00        10:20:37        00399274100TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 533            144.80        10:21:10        00399274674TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 537            145.00        10:29:54        00399283279TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 13            145.20        11:16:34        00399320403TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 552            145.20        11:16:34        00399320404TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 565            145.00        11:16:34        00399320405TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 522            146.00        11:46:05        00399322125TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 565            146.00        11:46:48        00399322170TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 564            145.80        11:50:40        00399322285TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 564            145.80        11:50:40        00399322286TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 554            146.00        12:13:32        00399322834TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 545            146.00        12:24:52        00399323125TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 533            146.00        12:44:45        00399323683TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 533            146.00        13:06:44        00399324152TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 553            146.00        13:19:19        00399324447TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 553            146.00        13:33:15        00399324912TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 1105           145.60        13:34:21        00399324932TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 532            146.00        14:11:47        00399326435TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 536            146.00        14:15:00        00399326562TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 443            146.00        14:21:06        00399326855TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 88            146.00        14:21:06        00399326856TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 529            145.40        14:22:03        00399326928TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 529            145.40        14:22:03        00399326929TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 529            145.40        14:22:03        00399326930TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 541            145.20        14:22:04        00399326934TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 232            144.80        14:25:26        00399327099TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 536            145.00        14:27:43        00399327323TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 527            144.60        14:34:36        00399328142TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 516            144.60        14:38:08        00399328576TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 1111           144.60        14:47:33        00399329354TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 526            144.60        14:58:20        00399330201TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 525            144.60        14:58:20        00399330202TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 522            144.60        14:58:20        00399330203TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 522            144.20        14:58:51        00399330256TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 521            144.20        14:58:51        00399330257TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 532            143.80        15:05:34        00399330731TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 47            143.60        15:13:44        00399331715TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 479            143.60        15:16:56        00399332422TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 47            143.60        15:16:56        00399332423TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 525            143.60        15:16:56        00399332424TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 548            143.40        15:24:12        00399333532TRLO1   XLON
16 June 2026 549            143.40        15:24:12        00399333533TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 119            143.40        15:24:12        00399333534TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 430            143.40        15:24:12        00399333535TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 355            143.60        15:32:10        00399334358TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 212            143.60        15:32:10        00399334359TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 1133           143.80        15:58:43        00399336990TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 156            143.80        15:58:43        00399336991TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 566            143.80        16:00:54        00399337361TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 410            143.80        16:00:54        00399337362TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 1289           143.80        16:00:54        00399337363TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 567            143.80        16:00:54        00399337364TRLO1   XLON 
 
16 June 2026 1185           144.20        16:06:21        00399337938TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 219            144.20        08:07:27        00399477392TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1             143.80        08:19:56        00399483835TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 532            143.80        08:19:56        00399483836TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 529            144.80        08:29:26        00399489025TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 552            144.80        08:33:50        00399491408TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 25            143.80        08:35:16        00399492151TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 519            144.80        08:43:03        00399497352TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 463            144.40        08:50:14        00399501167TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 519            144.60        08:55:09        00399504179TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 553            144.20        08:55:30        00399504314TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 561            143.40        09:05:31        00399508867TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 529            143.20        09:19:41        00399515073TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 550            143.00        09:19:42        00399515079TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 554            142.80        09:32:39        00399520770TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 464            142.80        09:43:47        00399526039TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 52            142.80        09:43:47        00399526040TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 521            142.80        10:05:18        00399539233TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 520            143.20        10:22:40        00399551073TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 560            143.40        10:24:24        00399552595TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 556            143.40        10:24:54        00399553013TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 551            143.00        10:45:04        00399580072TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 124            143.60        10:54:44        00399587249TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 420            143.60        10:54:44        00399587250TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1             143.00        11:14:05        00399591844TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 774            143.20        11:18:29        00399591962TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 530            143.40        11:20:56        00399592031TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 550            143.00        11:20:57        00399592032TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 513            143.20        11:39:10        00399593326TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 513            143.20        11:39:10        00399593327TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 536            143.00        11:39:10        00399593328TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 537            142.60        11:49:02        00399593745TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 557            142.40        12:03:01        00399594224TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 528            142.40        12:17:14        00399594605TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 536            142.20        12:28:30        00399594938TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 557            142.20        12:34:03        00399595139TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 545            142.00        13:00:40        00399596108TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 553            141.80        13:30:55        00399597064TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 523            141.80        13:56:34        00399597696TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 523            141.80        13:56:34        00399597697TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1035           142.60        14:43:24        00399600393TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1100           142.60        14:43:28        00399600404TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 850            143.00        14:45:53        00399600631TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 383            143.00        14:45:53        00399600632TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 142            143.00        14:45:53        00399600633TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 61            143.00        14:45:53        00399600634TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 341            143.00        14:45:53        00399600635TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 522            142.80        15:01:31        00399601485TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 2157           142.80        15:01:31        00399601486TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 556            143.00        15:18:43        00399602636TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1111           143.00        15:18:43        00399602637TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1669           143.00        15:19:54        00399602729TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 1049           143.00        15:19:54        00399602730TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 529            143.20        15:22:21        00399602863TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 519            143.20        15:22:21        00399602864TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 522            143.00        15:37:19        00399603791TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 523            143.00        15:38:28        00399603906TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 523            143.00        15:38:28        00399603907TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 549            142.80        15:38:28        00399603908TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 553            142.40        15:41:35        00399604215TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 543            142.20        15:45:59        00399604598TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 530            142.00        15:47:15        00399604794TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 547            141.80        15:47:19        00399604886TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 69            141.60        15:58:03        00399605830TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 542            141.80        16:07:35        00399607015TRLO1   XLON 
 
17 June 2026 925            141.80        16:18:44        00399607978TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 512            142.00        08:08:21        00399743399TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 537            141.40        08:16:04        00399747332TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 515            141.40        08:25:54        00399752334TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1099           142.00        08:54:36        00399767928TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 515            142.00        09:16:45        00399780304TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 605            142.20        09:16:45        00399780305TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 515            141.80        09:17:02        00399780465TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 540            141.60        09:30:02        00399787316TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 5             141.20        09:39:59        00399793498TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 92            141.20        09:39:59        00399793497TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 97            141.20        09:52:43        00399801815TRLO1   XLON
18 June 2026 444            141.20        09:52:43        00399801814TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 364            142.80        10:48:03        00399880332TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 37            142.80        10:48:03        00399880331TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 401            142.80        10:48:03        00399880334TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 160            142.80        10:48:03        00399880333TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 15            142.80        10:48:03        00399880335TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1088           145.20        11:01:46        00399897065TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1446           145.20        11:01:46        00399897066TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 519            145.60        11:05:54        00399897215TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 534            145.60        11:06:04        00399897217TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 515            145.60        11:06:04        00399897220TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 514            145.60        11:06:04        00399897219TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 518            146.00        11:06:26        00399897235TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 557            146.00        11:06:44        00399897244TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 519            145.80        11:07:07        00399897250TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 540            146.80        11:12:02        00399897386TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 59            147.60        11:18:03        00399897563TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 994            147.60        11:18:03        00399897562TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 532            149.40        11:24:01        00399897833TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 559            149.60        11:33:09        00399898131TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 551            149.40        11:34:36        00399898157TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 531            149.20        11:39:27        00399898782TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 547            149.40        11:50:50        00399899249TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 537            148.60        12:05:58        00399899843TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 532            148.40        12:06:23        00399899856TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 519            147.40        12:12:35        00399900035TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 551            147.00        12:22:32        00399900413TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 515            146.20        13:15:06        00399902279TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 529            147.60        13:47:21        00399903301TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1058           147.60        13:47:21        00399903300TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1098           147.80        14:25:10        00399904991TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 532            147.60        14:30:22        00399905247TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 560            146.80        14:38:52        00399905660TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1252           148.00        15:07:34        00399907236TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 390            148.00        15:07:34        00399907235TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1074           147.80        15:07:35        00399907238TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 516            147.60        15:13:55        00399907710TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 212            147.60        15:56:07        00399911128TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911127TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911126TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911125TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911124TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911123TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1041           147.60        15:56:07        00399911122TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 520            147.60        15:56:07        00399911130TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 308            147.60        15:56:07        00399911129TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 207            147.80        15:56:07        00399911132TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1392           147.80        15:56:07        00399911131TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 471            147.80        15:57:08        00399911245TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 559            147.60        16:04:22        00399912016TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 413            148.00        16:19:49        00399913410TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 1000           147.80        16:19:49        00399913411TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 546            147.60        16:19:49        00399913412TRLO1   XLON 
 
18 June 2026 92            147.80        16:19:50        00399913413TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 532            147.20        09:48:20        00400152597TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1064           147.00        09:48:20        00400152598TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1069           146.20        09:48:20        00400152599TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 537            146.00        09:48:35        00400152901TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 166            147.00        09:57:24        00400161244TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1121           146.60        10:15:07        00400176726TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 8             147.00        10:24:35        00400186516TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 298            147.00        10:29:51        00400192007TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 570            147.00        10:34:10        00400200306TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 570            146.80        10:40:07        00400212758TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.80        10:40:07        00400212759TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.80        10:40:07        00400212760TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 533            146.40        10:57:08        00400255572TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 584            146.00        11:15:15        00400260082TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 631            146.20        12:02:24        00400262348TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 150            146.20        12:02:24        00400262349TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 519            146.00        12:18:47        00400262609TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 66            146.00        12:18:47        00400262610TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 585            145.60        12:19:01        00400262618TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 584            145.60        12:19:01        00400262619TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 557            145.40        12:28:06        00400262787TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 556            145.40        12:28:06        00400262788TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 125            146.00        12:44:56        00400263053TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 980            146.00        12:44:56        00400263054TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 100            146.00        12:44:56        00400263055TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 200            146.00        12:44:56        00400263056TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 533            145.60        12:50:12        00400263144TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 50            145.60        12:50:12        00400263145TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 483            145.60        12:50:12        00400263146TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 532            145.60        12:50:12        00400263147TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 533            145.60        12:50:12        00400263150TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 551            145.00        13:37:38        00400263994TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 706            145.80        13:50:41        00400264340TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1101           146.40        13:54:54        00400264664TRLO1   XLON
19 June 2026 555            146.20        14:01:17        00400265016TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 547            146.00        14:18:10        00400265408TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 578            146.00        14:31:07        00400265663TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 12            146.40        14:42:13        00400265872TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 578            146.20        14:54:23        00400266147TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.20        15:01:16        00400266380TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.20        15:01:16        00400266381TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.20        15:01:16        00400266382TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 569            146.20        15:01:16        00400266383TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 2             146.60        15:03:52        00400266469TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 47            146.80        15:08:34        00400266674TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 758            146.80        15:08:34        00400266675TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 482            146.80        15:08:34        00400266676TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 225            146.80        15:08:34        00400266677TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 583            146.60        15:09:13        00400266700TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1603           146.60        15:16:19        00400267042TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 3329           147.00        15:38:02        00400268160TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 454            147.00        15:38:02        00400268161TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 103            147.00        15:38:02        00400268162TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 578            146.80        15:40:50        00400268359TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 1654           146.80        15:50:50        00400268877TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 146            147.00        15:55:06        00400269019TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 398            147.00        15:55:06        00400269020TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 545            147.00        15:55:58        00400269043TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 543            146.80        15:58:21        00400269180TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 948            147.00        16:02:30        00400269538TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 541            147.00        16:03:14        00400269572TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 538            147.20        16:08:28        00400269786TRLO1   XLON 
 
19 June 2026 245            147.60        16:09:18        00400269811TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 432820 
EQS News ID:  2350924 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.