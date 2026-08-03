Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 03-Aug-2026 / 09:46 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 3 August 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 28 July 2026 to 31 July 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 28 July 2026 LSE 220.0000p 1,362 220.0000p 220.0000p 29 July 2026 LSE 216.8482p 39,199 220.0000p 214.0000p 30 July 2026 LSE 216.7329p 18,635 218.5000p 215.0000p 31 July 2026 LSE 219.3339p 7,400 220.0000p 218.0000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,457,506 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,284,070 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,284,070 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 28 July 2026 327 220.00 08:44:42 00409118427TRLO1 XLON 28 July 2026 349 220.00 08:44:48 00409118496TRLO1 XLON 28 July 2026 350 220.00 09:31:43 00409158014TRLO1 XLON 28 July 2026 336 220.00 09:38:24 00409164238TRLO1 XLON 29 July 2026 345 219.50 08:11:11 00409410839TRLO1 XLON 29 July 2026 177 219.50 08:20:48 00409418870TRLO1 XLON 29 July 2026 351 220.00 08:22:41 00409420155TRLO1 XLON 29 July 2026 359 220.00 08:28:43 00409424809TRLO1 XLON 29 July 2026 367 219.00 08:31:13 00409427077TRLO1 XLON 29 July 2026 335 218.00 08:34:46 00409429818TRLO1 XLON 29 July 2026 335 218.50 08:34:46 00409429819TRLO1 XLON 29 July 2026 343 217.00 08:47:31 00409439377TRLO1 XLON 29 July 2026 340 216.50 09:00:11 00409452314TRLO1 XLON 29 July 2026 364 216.50 09:01:35 00409453905TRLO1 XLON 29 July 2026 355 216.50 09:08:31 00409461794TRLO1 XLON 29 July 2026 711 216.50 09:08:31 00409461795TRLO1 XLON 29 July 2026 366 215.50 09:09:21 00409462755TRLO1 XLON 29 July 2026 1051 216.00 09:26:13 00409484953TRLO1 XLON 29 July 2026 346 215.50 09:26:58 00409485925TRLO1 XLON 29 July 2026 368 217.00 10:23:38 00409575796TRLO1 XLON 29 July 2026 1051 216.50 10:30:00 00409585441TRLO1 XLON 29 July 2026 350 216.50 10:30:00 00409585442TRLO1 XLON 29 July 2026 1334 216.50 10:30:01 00409585531TRLO1 XLON 29 July 2026 636 216.50 10:50:40 00409624673TRLO1 XLON 29 July 2026 336 217.00 10:51:52 00409627063TRLO1 XLON 29 July 2026 361 217.00 11:08:43 00409639658TRLO1 XLON 29 July 2026 356 217.00 11:08:43 00409639659TRLO1 XLON 29 July 2026 5 217.00 11:08:44 00409639671TRLO1 XLON 29 July 2026 356 217.00 11:08:44 00409639673TRLO1 XLON 29 July 2026 676 218.50 11:21:14 00409640374TRLO1 XLON 29 July 2026 359 218.00 11:24:20 00409640512TRLO1 XLON 29 July 2026 343 217.50 11:27:56 00409640666TRLO1 XLON 29 July 2026 349 218.00 11:30:52 00409640820TRLO1 XLON 29 July 2026 349 218.00 12:02:37 00409642603TRLO1 XLON 29 July 2026 352 218.50 12:09:21 00409642897TRLO1 XLON 29 July 2026 351 218.50 12:09:21 00409642898TRLO1 XLON 29 July 2026 351 218.50 12:09:21 00409642899TRLO1 XLON 29 July 2026 353 217.50 12:20:06 00409643266TRLO1 XLON 29 July 2026 142 217.50 12:24:45 00409643378TRLO1 XLON 29 July 2026 359 218.50 12:26:08 00409643405TRLO1 XLON 29 July 2026 357 217.50 12:36:26 00409643719TRLO1 XLON 29 July 2026 339 218.00 12:39:04 00409643826TRLO1 XLON 29 July 2026 167 218.00 12:43:46 00409644015TRLO1 XLON 29 July 2026 351 218.00 12:43:46 00409644016TRLO1 XLON 29 July 2026 703 218.00 12:50:06 00409644164TRLO1 XLON 29 July 2026 673 218.50 12:54:50 00409644320TRLO1 XLON 29 July 2026 49 218.50 12:54:50 00409644321TRLO1 XLON 29 July 2026 564 218.50 13:08:08 00409644728TRLO1 XLON 29 July 2026 146 218.50 13:08:08 00409644729TRLO1 XLON 29 July 2026 349 218.50 13:14:43 00409644971TRLO1 XLON 29 July 2026 348 218.50 13:14:43 00409644972TRLO1 XLON 29 July 2026 367 218.50 13:30:04 00409645624TRLO1 XLON 29 July 2026 366 218.50 13:30:04 00409645625TRLO1 XLON 29 July 2026 1047 217.50 14:03:08 00409647035TRLO1 XLON 29 July 2026 728 217.50 14:35:04 00409648888TRLO1 XLON 29 July 2026 726 217.50 14:45:54 00409649926TRLO1 XLON 29 July 2026 364 217.50 14:45:54 00409649927TRLO1 XLON 29 July 2026 364 217.50 14:45:54 00409649928TRLO1 XLON 29 July 2026 1450 217.50 14:45:54 00409649929TRLO1 XLON 29 July 2026 363 217.00 14:46:50 00409650012TRLO1 XLON 29 July 2026 362 217.00 14:46:50 00409650013TRLO1 XLON 29 July 2026 350 216.50 14:49:51 00409650320TRLO1 XLON 29 July 2026 349 216.50 14:49:51 00409650321TRLO1 XLON 29 July 2026 354 215.50 14:56:08 00409650901TRLO1 XLON 29 July 2026 674 215.00 15:02:06 00409651376TRLO1 XLON 29 July 2026 722 215.50 15:10:10 00409651964TRLO1 XLON 29 July 2026 725 215.00 15:19:49 00409652751TRLO1 XLON 29 July 2026 362 215.00 15:19:49 00409652752TRLO1 XLON 29 July 2026 694 215.00 15:22:45 00409652948TRLO1 XLON 29 July 2026 345 214.50 15:25:52 00409653147TRLO1 XLON 29 July 2026 362 214.50 15:30:48 00409653942TRLO1 XLON 29 July 2026 361 214.50 15:34:20 00409654116TRLO1 XLON 29 July 2026 31 214.50 15:34:20 00409654117TRLO1 XLON 29 July 2026 331 214.50 15:37:28 00409654304TRLO1 XLON 29 July 2026 31 214.50 15:37:28 00409654305TRLO1 XLON 29 July 2026 361 214.50 15:37:28 00409654306TRLO1 XLON 29 July 2026 363 214.00 15:42:32 00409654794TRLO1 XLON 29 July 2026 164 214.00 15:42:32 00409654795TRLO1 XLON 29 July 2026 198 214.00 15:43:06 00409654855TRLO1 XLON 29 July 2026 721 214.00 15:45:50 00409655076TRLO1 XLON 29 July 2026 344 214.00 15:58:05 00409655963TRLO1 XLON 29 July 2026 344 214.00 15:58:05 00409655964TRLO1 XLON 29 July 2026 344 214.00 15:58:05 00409655965TRLO1 XLON 29 July 2026 689 217.00 16:03:14 00409656490TRLO1 XLON 29 July 2026 1751 216.00 16:10:38 00409657121TRLO1 XLON 29 July 2026 350 216.00 16:10:38 00409657122TRLO1 XLON 29 July 2026 350 216.00 16:10:38 00409657123TRLO1 XLON 29 July 2026 267 218.00 16:19:06 00409658016TRLO1 XLON 29 July 2026 516 218.00 16:19:06 00409658017TRLO1 XLON 29 July 2026 17 218.00 16:19:06 00409658018TRLO1 XLON 29 July 2026 345 218.00 16:19:06 00409658019TRLO1 XLON 29 July 2026 559 218.00 16:19:06 00409658020TRLO1 XLON 29 July 2026 136 218.00 16:19:50 00409658085TRLO1 XLON 29 July 2026 224 218.00 16:19:50 00409658086TRLO1 XLON 30 July 2026 347 215.50 08:07:16 00409730334TRLO1 XLON 30 July 2026 347 215.50 08:07:16 00409730335TRLO1 XLON 30 July 2026 382 216.00 08:16:12 00409734549TRLO1 XLON 30 July 2026 381 216.00 08:16:12 00409734550TRLO1 XLON 30 July 2026 1225 217.50 08:45:48 00409751191TRLO1 XLON 30 July 2026 350 217.50 08:51:51 00409755777TRLO1 XLON 30 July 2026 699 216.50 09:01:04 00409764797TRLO1 XLON 30 July 2026 350 216.50 09:01:04 00409764798TRLO1 XLON 30 July 2026 349 216.50 09:01:04 00409764799TRLO1 XLON 30 July 2026 30 217.50 09:19:52 00409782943TRLO1 XLON 30 July 2026 686 217.50 09:21:05 00409784870TRLO1 XLON 30 July 2026 178 218.50 09:35:36 00409808004TRLO1 XLON 30 July 2026 213 218.50 09:35:36 00409808005TRLO1 XLON 30 July 2026 378 217.00 09:38:36 00409813634TRLO1 XLON 30 July 2026 379 217.00 09:38:36 00409813635TRLO1 XLON 30 July 2026 378 217.00 09:38:36 00409813636TRLO1 XLON 30 July 2026 739 217.00 10:25:49 00409901669TRLO1 XLON 30 July 2026 369 217.00 10:25:49 00409901670TRLO1 XLON 30 July 2026 369 217.00 10:25:49 00409901671TRLO1 XLON 30 July 2026 369 217.00 10:25:49 00409901672TRLO1 XLON 30 July 2026 730 216.50 10:31:11 00409908655TRLO1 XLON 30 July 2026 719 216.00 10:38:54 00409918120TRLO1 XLON 30 July 2026 719 216.50 10:58:49 00409939153TRLO1 XLON 30 July 2026 354 216.00 10:58:49 00409939158TRLO1 XLON 30 July 2026 364 216.00 11:01:22 00409939845TRLO1 XLON 30 July 2026 377 215.00 11:28:11 00409941210TRLO1 XLON 30 July 2026 377 215.00 11:28:11 00409941211TRLO1 XLON 30 July 2026 377 215.00 11:28:11 00409941212TRLO1 XLON 30 July 2026 377 215.00 11:28:11 00409941213TRLO1 XLON 30 July 2026 357 215.50 11:52:00 00409942106TRLO1 XLON 30 July 2026 371 215.00 11:52:04 00409942111TRLO1 XLON 30 July 2026 371 215.00 11:52:04 00409942112TRLO1 XLON 30 July 2026 367 216.00 12:02:09 00409942500TRLO1 XLON 30 July 2026 700 216.50 12:30:00 00409943524TRLO1 XLON 30 July 2026 697 217.50 12:43:48 00409943872TRLO1 XLON 30 July 2026 752 217.50 12:44:00 00409943885TRLO1 XLON 30 July 2026 356 218.00 13:31:33 00409945732TRLO1 XLON 30 July 2026 1402 218.50 13:32:22 00409945752TRLO1 XLON 30 July 2026 350 218.50 13:32:22 00409945753TRLO1 XLON 31 July 2026 349 220.00 12:09:08 00410312852TRLO1 XLON 31 July 2026 355 219.50 12:10:11 00410312870TRLO1 XLON 31 July 2026 377 219.50 12:18:10 00410313109TRLO1 XLON 31 July 2026 359 220.00 13:30:02 00410315208TRLO1 XLON 31 July 2026 370 220.00 14:38:10 00410317719TRLO1 XLON 31 July 2026 349 220.00 14:45:18 00410318310TRLO1 XLON 31 July 2026 351 219.00 14:53:04 00410318755TRLO1 XLON 31 July 2026 351 218.50 15:04:36 00410319411TRLO1 XLON 31 July 2026 12 218.50 15:04:36 00410319413TRLO1 XLON 31 July 2026 53 218.50 15:04:36 00410319412TRLO1 XLON 31 July 2026 353 218.50 15:10:49 00410319841TRLO1 XLON 31 July 2026 354 218.50 15:10:49 00410319840TRLO1 XLON 31 July 2026 196 218.50 15:12:09 00410319908TRLO1 XLON 31 July 2026 372 218.00 15:16:06 00410320100TRLO1 XLON 31 July 2026 745 218.00 15:16:06 00410320099TRLO1 XLON 31 July 2026 2454 220.00 15:43:20 00410321633TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
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ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 438393 EQS News ID: 2376196 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 04:46 ET (08:46 GMT)