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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
03.08.26 | 09:55
2,520 Euro
+0,80 % +0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5002,76012:47
Dow Jones News
03.08.2026 11:21 Uhr
215 Leser
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(1)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
03-Aug-2026 / 09:46 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

3 August 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 28 July 2026 to 31 July 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

28 July 2026 LSE   220.0000p              1,362      220.0000p       220.0000p 
 
29 July 2026 LSE   216.8482p              39,199     220.0000p       214.0000p 
 
30 July 2026 LSE   216.7329p              18,635     218.5000p       215.0000p 
 
31 July 2026 LSE   219.3339p              7,400      220.0000p       218.0000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,457,506 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,284,070 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,284,070 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
28 July 2026 327            220.00        08:44:42        00409118427TRLO1   XLON 
 
28 July 2026 349            220.00        08:44:48        00409118496TRLO1   XLON 
 
28 July 2026 350            220.00        09:31:43        00409158014TRLO1   XLON 
 
28 July 2026 336            220.00        09:38:24        00409164238TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 345            219.50        08:11:11        00409410839TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 177            219.50        08:20:48        00409418870TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 351            220.00        08:22:41        00409420155TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 359            220.00        08:28:43        00409424809TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 367            219.00        08:31:13        00409427077TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 335            218.00        08:34:46        00409429818TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 335            218.50        08:34:46        00409429819TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 343            217.00        08:47:31        00409439377TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 340            216.50        09:00:11        00409452314TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 364            216.50        09:01:35        00409453905TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 355            216.50        09:08:31        00409461794TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 711            216.50        09:08:31        00409461795TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 366            215.50        09:09:21        00409462755TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1051           216.00        09:26:13        00409484953TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 346            215.50        09:26:58        00409485925TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 368            217.00        10:23:38        00409575796TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1051           216.50        10:30:00        00409585441TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 350            216.50        10:30:00        00409585442TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1334           216.50        10:30:01        00409585531TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 636            216.50        10:50:40        00409624673TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 336            217.00        10:51:52        00409627063TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 361            217.00        11:08:43        00409639658TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 356            217.00        11:08:43        00409639659TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 5             217.00        11:08:44        00409639671TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 356            217.00        11:08:44        00409639673TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 676            218.50        11:21:14        00409640374TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 359            218.00        11:24:20        00409640512TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 343            217.50        11:27:56        00409640666TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 349            218.00        11:30:52        00409640820TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 349            218.00        12:02:37        00409642603TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 352            218.50        12:09:21        00409642897TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 351            218.50        12:09:21        00409642898TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 351            218.50        12:09:21        00409642899TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 353            217.50        12:20:06        00409643266TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 142            217.50        12:24:45        00409643378TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 359            218.50        12:26:08        00409643405TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 357            217.50        12:36:26        00409643719TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 339            218.00        12:39:04        00409643826TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 167            218.00        12:43:46        00409644015TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 351            218.00        12:43:46        00409644016TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 703            218.00        12:50:06        00409644164TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 673            218.50        12:54:50        00409644320TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 49            218.50        12:54:50        00409644321TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 564            218.50        13:08:08        00409644728TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 146            218.50        13:08:08        00409644729TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 349            218.50        13:14:43        00409644971TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 348            218.50        13:14:43        00409644972TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 367            218.50        13:30:04        00409645624TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 366            218.50        13:30:04        00409645625TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1047           217.50        14:03:08        00409647035TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 728            217.50        14:35:04        00409648888TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 726            217.50        14:45:54        00409649926TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 364            217.50        14:45:54        00409649927TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 364            217.50        14:45:54        00409649928TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1450           217.50        14:45:54        00409649929TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 363            217.00        14:46:50        00409650012TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 362            217.00        14:46:50        00409650013TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 350            216.50        14:49:51        00409650320TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 349            216.50        14:49:51        00409650321TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 354            215.50        14:56:08        00409650901TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 674            215.00        15:02:06        00409651376TRLO1   XLON
29 July 2026 722            215.50        15:10:10        00409651964TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 725            215.00        15:19:49        00409652751TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 362            215.00        15:19:49        00409652752TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 694            215.00        15:22:45        00409652948TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 345            214.50        15:25:52        00409653147TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 362            214.50        15:30:48        00409653942TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 361            214.50        15:34:20        00409654116TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 31            214.50        15:34:20        00409654117TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 331            214.50        15:37:28        00409654304TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 31            214.50        15:37:28        00409654305TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 361            214.50        15:37:28        00409654306TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 363            214.00        15:42:32        00409654794TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 164            214.00        15:42:32        00409654795TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 198            214.00        15:43:06        00409654855TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 721            214.00        15:45:50        00409655076TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 344            214.00        15:58:05        00409655963TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 344            214.00        15:58:05        00409655964TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 344            214.00        15:58:05        00409655965TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 689            217.00        16:03:14        00409656490TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 1751           216.00        16:10:38        00409657121TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 350            216.00        16:10:38        00409657122TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 350            216.00        16:10:38        00409657123TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 267            218.00        16:19:06        00409658016TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 516            218.00        16:19:06        00409658017TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 17            218.00        16:19:06        00409658018TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 345            218.00        16:19:06        00409658019TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 559            218.00        16:19:06        00409658020TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 136            218.00        16:19:50        00409658085TRLO1   XLON 
 
29 July 2026 224            218.00        16:19:50        00409658086TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 347            215.50        08:07:16        00409730334TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 347            215.50        08:07:16        00409730335TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 382            216.00        08:16:12        00409734549TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 381            216.00        08:16:12        00409734550TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 1225           217.50        08:45:48        00409751191TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 350            217.50        08:51:51        00409755777TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 699            216.50        09:01:04        00409764797TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 350            216.50        09:01:04        00409764798TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 349            216.50        09:01:04        00409764799TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 30            217.50        09:19:52        00409782943TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 686            217.50        09:21:05        00409784870TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 178            218.50        09:35:36        00409808004TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 213            218.50        09:35:36        00409808005TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 378            217.00        09:38:36        00409813634TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 379            217.00        09:38:36        00409813635TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 378            217.00        09:38:36        00409813636TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 739            217.00        10:25:49        00409901669TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 369            217.00        10:25:49        00409901670TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 369            217.00        10:25:49        00409901671TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 369            217.00        10:25:49        00409901672TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 730            216.50        10:31:11        00409908655TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 719            216.00        10:38:54        00409918120TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 719            216.50        10:58:49        00409939153TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 354            216.00        10:58:49        00409939158TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 364            216.00        11:01:22        00409939845TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 377            215.00        11:28:11        00409941210TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 377            215.00        11:28:11        00409941211TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 377            215.00        11:28:11        00409941212TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 377            215.00        11:28:11        00409941213TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 357            215.50        11:52:00        00409942106TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 371            215.00        11:52:04        00409942111TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 371            215.00        11:52:04        00409942112TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 367            216.00        12:02:09        00409942500TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 700            216.50        12:30:00        00409943524TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 697            217.50        12:43:48        00409943872TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 752            217.50        12:44:00        00409943885TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 356            218.00        13:31:33        00409945732TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 1402           218.50        13:32:22        00409945752TRLO1   XLON 
 
30 July 2026 350            218.50        13:32:22        00409945753TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 349            220.00        12:09:08        00410312852TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 355            219.50        12:10:11        00410312870TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 377            219.50        12:18:10        00410313109TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 359            220.00        13:30:02        00410315208TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 370            220.00        14:38:10        00410317719TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 349            220.00        14:45:18        00410318310TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 351            219.00        14:53:04        00410318755TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 351            218.50        15:04:36        00410319411TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 12            218.50        15:04:36        00410319413TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 53            218.50        15:04:36        00410319412TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 353            218.50        15:10:49        00410319841TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 354            218.50        15:10:49        00410319840TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 196            218.50        15:12:09        00410319908TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 372            218.00        15:16:06        00410320100TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 745            218.00        15:16:06        00410320099TRLO1   XLON 
 
31 July 2026 2454           220.00        15:43:20        00410321633TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 438393 
EQS News ID:  2376196 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:46 ET (08:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.