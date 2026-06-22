"Gute" & "Böse" Aktien - Disney, Tesla, Nvidia, SpaceX
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|Verkehrte Welt an der Börse. Während der S&P 500 im laufenden Jahr mit zehn Prozent im Plus liegt, haben sich die Magnificent 7 nicht vom Fleck bewegt. Davor war Big Tech lange der Antreiber. Nvidia...
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|Aktien New York Ausblick: Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug
| NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bescheidene Gewinne ab. Weiter sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen...
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|Fervo Energy to partner with Nvidia, PNNL on geothermal digital twin
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|SpaceX erhält BBB+ Rating von Fitch für geplante Anleiheemission
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|SpaceX startet Anleihedebüt - Volumen von 20 Mrd. USD im Gespräch
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|4 stocks to watch on Monday: SMCI, MU, CBRS, SPCX
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|Opening Bell: Microsoft, Chevron, GE Vernova, Caterpillar, SpaceX, Apple, Bloom, Intuitive Surgical
|Die US-Börsen sind am Donnerstag mit einer Erholungsbewegung in das verlängerte Wochenende gegangen. Der Dow Jones ' schloss mit einem moderaten Plus von 0,14 Prozent. Deutlich freundlicher präsentierte...
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|SpaceX will mit Anleiheemission Brückenkredit ablösen
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|Studie: Tesla rutscht auf Tief im deutschen Gebraucht-Elektromarkt
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|Here's What Fox Buying Roku Means for Disney Investors
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|Disney: Kino-Hammer - Pixar auf Milliarden-Jagd
|Disney hat mit seinem neuen Pixar-Film einen echten Volltreffer gelandet. Der Streifen spielte zum Start weltweit 312 Millionen Dollar ein und schaffte das zweitbeste Startwochenende eines Animationsfilms...
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|Pixar's 'Toy Story 5' delivers record $160M opening as summer box office soars
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