OR Royalties startet mit Rekordumsätzen und 56% mehr operativem Cashflow ins Jahr 2026. Neue Royalties in Ghana, Nevada und Peru stärken die Pipeline bis 2030.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.06.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) liefert genau das, was Rohstoff-Investoren sehen wollen: mehr Goldäquivalent-Unzen, Rekordumsätze, steigende Cashflows und eine klare Offensive für zusätzliches Wachstum.

Das Royalty- und Streaming-Modell bleibt dabei der entscheidende Vorteil: OR Royalties betreibt keine Minen selbst, sondern partizipiert über vertragliche Rechte an Umsätzen oder Metalllieferungen ausgewählter Assets.

Quelle: OR Royalties Inc.

Damit steht das Unternehmen an einer besonders attraktiven Schnittstelle: Goldpreis-Rückenwind, laufende Einnahmen, hohe Margen und neue Wachstumsrechte. Genau diese Mischung macht OR Royalties (WKN: A417BX) zu einem der spannendsten Royalty-Werte im Edelmetallsektor - bei klarer Beachtung der Risiken.

Q1-2026: Rekordumsätze und 56% mehr operativer Cashflow

Im ersten Quartal 2026 verdiente OR Royalties 22.740 Goldäquivalent-Unzen (GEOs) nach 19.014 GEOs im Vorjahresquartal. Das ist ein Plus von rund 20%. Der Umsatz aus Royalties und Streams sprang von 54,9 Mio. USD auf 102,8 Mio. USD - ein neuer Rekordwert.

Noch stärker ist die Cashflow-Botschaft: Der operative Cashflow stieg von 46,1 Mio. USD auf 71,9 Mio. USD. Der Nettogewinn erreichte 73,6 Mio. USD bzw. 0,39 USD je Aktie, der bereinigte Gewinn lag bei 75,0 Mio. USD bzw. 0,40 USD je Aktie. Damit zeigt sich: Das bestehende Portfolio arbeitet in einem starken Edelmetallumfeld hochprofitabel.

Die Cash-Marge von 99,5 Mio. USD bzw. 96,8% der Umsätze verdeutlicht die Ertragskraft des Geschäftsmodells. Wichtig für die saubere Einordnung: Diese Cash-Marge ist eine Non-IFRS-Kennzahl und nicht mit operativem oder freiem Cashflow gleichzusetzen.

438,5 Mio. USD für 13 neue Royalties: Pipeline bis 2030 gestärkt

Das zweite starke Signal ist die Expansion. OR Royalties (WKN: A417BX) ging im ersten Quartal Verpflichtungen über 438,5 Mio. USD für den Erwerb von 13 neuen Royalties ein. Ein Teil dieser Rechte soll bereits 2026 zusätzliche Cashflows liefern, weitere Assets sollen die Wachstumsbasis bis 2030 verbreitern.

Namdini, Ghana: zusätzliche 1,0%-NSR-Royalty auf eine produzierende Mine; Transaktionsvolumen bis zu 103,5 Mio. USD.

zusätzliche auf eine produzierende Mine; Transaktionsvolumen bis zu 103,5 Mio. USD. Spring Valley, Nevada: Terraco-Transaktion über 168,0 Mio. USD mit Royalty-Rechten an einem wichtigen Goldprojekt in Nevada.

Terraco-Transaktion über mit Royalty-Rechten an einem wichtigen Goldprojekt in Nevada. San Gabriel, Peru: Gold-Fields-Portfolio über 115,0 Mio. USD ; Kernstück ist eine 1,5%-NSR-Royalty auf die produzierende Gold- und Silbermine San Gabriel.

Gold-Fields-Portfolio über ; Kernstück ist eine auf die produzierende Gold- und Silbermine San Gabriel. New Brunswick, Kanada: zusätzlicher Edelmetall-Stream über 28,0 Mio. USD auf Canadian-Copper-Assets.

Damit wächst OR Royalties (WKN: A417BX) nicht nur über den Goldpreis, sondern auch über neue Rechte. Das Portfolio umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 195 Royalties, Streams und ähnliche Beteiligungen. Der Schwerpunkt liegt auf etablierten Bergbauregionen wie Kanada, den USA und Australien.

Dividende erhöht, Aktien zurückgekauft, Kapitaldisziplin bestätigt

Neben Wachstum setzt OR Royalties (WKN: A417BX) weiter auf aktionärsfreundliche Kapitalallokation. Im ersten Quartal wurden 322.470 eigene Aktien für 12,9 Mio. USD zurückgekauft. Parallel wurde im April eine Quartalsdividende von 0,055 USD je Aktie ausgeschüttet. Für Juli 2026 kündigte das Unternehmen eine Erhöhung auf 0,065 USD je Aktie an - ein Plus von 18,2%.

Für Anleger ergibt sich daraus ein klares Bild: Wachstum durch Akquisitionen, laufende Ausschüttungen, Aktienrückkäufe und ein Geschäftsmodell, das nicht direkt die täglichen Minenbetriebsrisiken trägt. Gleichzeitig bleiben Edelmetallpreise, Projektverzögerungen, Gegenparteien und Finanzierungsbedingungen Risikofaktoren.

Fazit: Starke Royalty-Story mit Gold-Rückenwind

OR Royalties (WKN: A417BX) verbindet Rekordumsätze, steigenden Cashflow, hohe Margen, neue Royalties und eine erhöhte Dividende. Sollte das Goldumfeld robust bleiben, wovon wir ausgehen, und sollten die neu erworbenen Assets planmäßig anlaufen, könnte das Unternehmen seine Position im Edelmetall-Royalty-Sektor weiter ausbauen.

Für uns bleibt die Aktie damit ein sehr interessanter Kandidat für langfristig orientierte Investoren, die am Rohstoffsektor partizipieren möchten, ohne das volle operative Risiko einer klassischen Minengesellschaft zu tragen. Aber dennoch bleiben Rohstoffaktien spekulativ.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger?Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: OR Royalties Inc., Q1-2026-Finanzmeldung vom 06.05.2026; OR Royalties Inc., Meldung zur Dividendenerhöhung vom 06.05.2026; OR Royalties Inc., Meldung zur Terraco-/Spring-Valley-Transaktion vom 24.02.2026; OR Royalties Inc., Meldung zum Gold-Fields-Portfolio vom 18.02.2026; OR Royalties Inc., Dividendenhistorie und Unternehmensinformationen, abgerufen am 22.06.2026; Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Methodik: qualitative Einordnung von Geschäftsmodell, Quartalszahlen, Portfolioentwicklung, Kapitalallokation und Marktumfeld. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine Kursziele und keine formale Kaufen-/Halten-/Verkaufen-Einstufung erstellt. Finanzkennzahlen wie Cash-Marge und bereinigter Gewinn sind, soweit vom Unternehmen ausgewiesen, Non-IFRS-Kennzahlen und nicht standardisiert.

Wesentliche Risiken: Edelmetallpreis- und Wechselkursrisiken; Abhängigkeit von Minenbetreibern; Verzögerungen bei Entwicklung, Bau, Genehmigung, Finanzierung und Produktionshochlauf der zugrunde liegenden Projekte; Gegenparteien-, Vertrags-, Titel- und Royalty-Durchsetzbarkeitsrisiken; Integrations- und Finanzierungsrisiken bei Akquisitionen; Zins-, Markt- und Liquiditätsrisiken; mögliche erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust bei Wertpapieranlagen.

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