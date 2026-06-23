PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG veröffentlicht den finalen Jahresabschluss 2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung ein

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG veröffentlicht den finalen Jahresabschluss 2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung ein

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Deutschland (pta000/23.06.2026/17:00 UTC+2)

-- Keine wesentlichen Änderungen gegenüber den vorläufigen Zahlen - uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt

-- Die Ordentliche Hauptversammlung findet am 4. August 2026 ab 13:00 Uhr in Düsseldorf statt

Deutschland, 23. Juni 2026 - Der Aufsichtsrat der HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) hat in seiner heutigen Sitzung den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß -- 172 AktG festgestellt.

Gegenüber den bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, hat den Jahresabschluss geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Darüber hinaus lädt die HausVorteil AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am 4. August 2026 ab 13:00 Uhr im Ernst-Schneider-Saal in den Räumen der IHK Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, statt.

Der festgestellte Jahresabschluss sowie die weiteren Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung werden den Aktionärinnen und Aktionären auf der Investor Relations Webseite www.hausvorteil.com zugänglich gemacht.

"Mit der Feststellung des Jahresabschlusses schließen wir das Geschäftsjahr 2025 formal ab und schaffen zugleich die Grundlage für die ordentliche Hauptversammlung im August. Dass der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde und sich gegenüber den vorläufigen Zahlen keine wesentlichen Änderungen ergeben haben, unterstreicht die Verlässlichkeit unserer Finanzberichterstattung", sagt Sören Ploschke, Vorstand Finanzen und Recht der HausVorteil AG.

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460XXX; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Die Equity-Releas-Plattform "BodoBroker" (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Ploschke (CFO)

Tel.: +49 40 237 244 001

E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782226800209 ]

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June 23, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)