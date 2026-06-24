Am Aktienmarkt passieren aktuell Geschichten, die so unterschiedlich sind, wie man es sich kaum vorstellen könnte. Auf der einen Seite erleben wir beeindruckende Anstiege gerade im KI-Bereich oder im Umfeld von KI-Aktien und aber auch historische Meilensteine bei etablierten deutschen Großkonzernen, wie z. B. der Allianz. Rekordgewinne und volle Auftragsbücher treiben die Kurse in teils Höhen, die man sich noch vor Jahren nicht hat ausmalen können. Auf der anderen Seite rücken kleinere Technologieunternehmen ins Rampenlicht, die mit frischen Ideen und cleveren Kooperationen ganze Branchen umkrempeln wollen. Eben diese faszinierende Mischung schauen wir uns heute im Detail an. Wir blicken auf die rasante Wiederauferstehung eines echten Energieriesen aus Deutschland: Siemens Energy. Wir analysieren den historischen Befreiungsschlag eines Münchener Versicherungsgiganten: Allianz. Und wir beleuchten einen kanadischen Materialspezialisten, HPQ Silicon, dessen Aktie sich knapp vor einem entscheidenden Kursniveau bewegt und auch enorm spannende Neuigkeiten im Gepäck hat. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für drei völlig verschiedene Investment-Ideen, die jede für sich Spannung und auch vielleicht Gewinne im Depot versprechen könnte.

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