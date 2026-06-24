Millennial Potash entwickelt in Gabun mit Banio ein potenziell bedeutendes neues Kaliprojekt - mit großer Mineralressource, Küstenlage, 80%-Projektinteresse, laufender DFS/ESIA und neu aufgelegter Phase 3-Bohrkampagne.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 24.06.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Düngemittel sind längst Versorgungssicherheit. Unterbrochene Lieferketten, geopolitische Spannungen und die hohe Konzentration wichtiger Förderländer zeigen, wie verwundbar der globale Kalimarkt sein kann. Gleichzeitig braucht die Landwirtschaft mehr Ertrag auf begrenzter Fläche. Genau hier positioniert sich Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) mit dem Banio-Potash-Projekt in Gabun.

Banio verbindet eine sehr große NI-43-101-konforme Mineralressource mit einer Lage an der Atlantikküste - und damit mit potenziell attraktiven Exportwegen in Richtung Afrika, Brasilien, Nordamerika und Asien.

Millennial Potash: Afrikas strategische Chance im globalen Kalimarkt

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) konzentriert sich auf die Entwicklung des Banio-Kaliprojekts im Süden Gabuns. Im April 2026 erhöhte das Unternehmen seine Beteiligung an Equatorial Potash - und damit am Banio-Projekt - auf 80%. Der mögliche Erwerb der verbleibenden 20% ist längerfristig strukturiert.

Operativ hat Banio eine wichtige Phase erreicht: Die endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie ("ESIA") laufen und sollen nach Unternehmensangaben bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Zusätzlich verweist Millennial Potash (WKN: A3DXEK) auf eine Unterstützung der U.S. International Development Finance Corporation von bis zu 3 Mio. USD für Machbarkeitsarbeiten. Damit rückt Banio schrittweise von der reinen Ressourcenstory in Richtung konkreter Projektentwicklung.

Banio: große Mineralressource mit Küstenvorteil

Der zentrale Werttreiber ist die Mineralressource. Die aktualisierte Schätzung für das nördliche Ziel des Banio-Projekts weist laut technischem Bericht vom 29. Dezember 2025 rund 648,19 Mio. t gemessene Ressource mit 15,72% KCl, 1.804,53 Mio. t angezeigte Ressource mit 15,63% KCl sowie 3.557,66 Mio. t abgeleitete Ressource mit 15,62% KCl aus.

Damit ist die Ausgangslage aus Anlegersicht bemerkenswert: Ressourcengröße plus Küstenlage sind im Kalimarkt ein starkes Argument. Da Kali ein Massengut ist, können Transportkosten, Hafenanbindung, Energieversorgung und Logistik die künftige Wettbewerbsfähigkeit entscheiden mitgestalten.

PEA: starke vorläufige Wirtschaftlichkeitskennzahlen

Die im April 2024 veröffentlichte PEA lieferte ein positives erstes Bild der möglichen Projektökonomie. Auf Basis der dort verwendeten Annahmen nennt Millennial (WKN: A3DXEK) unter anderem 800.000 t/Jahr granuliertes Muriate of Potash, einen Nachsteuer-NPV10 von 1,071 Mrd. USD, eine Nachsteuer-IRR von 32,6%, 480 Mio. USD Initial-CAPEX und 61 USD/t gMOP OPEX über die Lebensdauer.

Quelle: Millennial Potash

Wichtig: Eine PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung. Sie ist keine endgültige Machbarkeitsstudie, ersetzt keine Reservenberechnung und ist keine Garantie für Finanzierung, Bau oder Produktion. Die Werte können sich durch spätere Studien, Marktpreise, Kosten, Genehmigungen, technische Detailarbeit und Finanzierungsbedingungen wesentlich verändern.

Lösungsbergbau und Infrastruktur: Chance mit Umsetzungsaufgabe

Für Banio wird unter anderem Lösungslaugenabbau ("Solution Mining") betrachtet. Diese Methode kann bei geeigneter Geologie Vorteile bieten, weil tiefer liegende Kalivorkommen über Bohrungen erschlossen werden können. Gleichzeitig bleiben wasserwirtschaftliche, technische, energiebezogene und genehmigungsrechtliche Fragen zentral.

Quelle: Millennial Potash

Die Lage an der Küste Gabuns ist ein möglicher strategischer Vorteil. Sollte die geplante Hafen-, Energie- und Transportinfrastruktur erfolgreich entwickelt werden, könnte Banio eine geografisch diversifizierte Lieferquelle für internationale Kalimärkte werden. Besonders für Abnehmer in Afrika, Brasilien, Nordamerika und Asien wäre das strategisch interessant.

Phase 3-Bohrungen: gezielte Erweiterung der Ressourcenbasis

Am 12. Mai 2026 meldete Millennial Potash (WKN: A3DXEK) den Start des Phase 3-Bohrprogramms. Geplant sind vier zusätzliche kalispezifische Bohrlöcher mit zusammen rund 4.000 m. Das Programm soll vor allem die südliche und westliche Erweiterung der bekannten Kalimineralisierung prüfen und auch Bereiche des Haute-Banio-Gebiets untersuchen. Der Abschluss ist nach Unternehmensangaben für das 4. Quartal 2026 vorgesehen.

Die Bohrungen können wichtige Daten zu Kontinuität, Mächtigkeit und Ausdehnung der Kalihorizonte liefern. Gelingt der Nachweis zusätzlicher Mineralisierung, könnte dies die Grundlage für spätere technische Arbeiten und eine mögliche aktualisierte Ressourcenschätzung stärken.

Fazit: große Ressource, strategische Lage, klare Meilensteine

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) vereint mehrere Punkte, die ein Rohstoffprojekt spannend machen: einen strukturell wichtigen Düngemittelrohstoff, eine außergewöhnlich große Mineralressource, eine potenziell vorteilhafte Küstenlage, ein auf 80% erhöhtes Projektinteresse, laufende DFS-/ESIA-Arbeiten, DFC-Unterstützung und ein aktives Phase 3-Bohrprogramm.

Damit entwickelt sich Banio zunehmend zu einem konkreteren Entwicklungsprojekt. Erfolgreiche Studien, Genehmigungsschritte und Finanzierungslösungen könnten erhebliche Aufmerksamkeit erzeugen. Aus heutiger Sicht überwiegt die positive Ausgangslage: Banio besitzt das Potenzial, bei erfolgreicher Umsetzung zu einem der bedeutenden neuen Kaliprojekte außerhalb der traditionellen Förderregionen zu werden - und Gabun als neuen Standort der globalen Kaliversorgung sichtbarer zu machen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

?Swiss Resource Capital AG

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Quellen / Methodik: Millennial Potash Corp., Pressemitteilungen vom 23.04.2024 (PEA), 29.12.2025 (aktualisierte NI-43-101-konforme Mineralressource), 13.01.2026 (DFS mit ERCOSPLAN und DFC-Unterstützung), 15.04.2026 (Projektinteresse auf 80% erhöht; DFS/ESIA bis Ende 2026 geplant), 12.05.2026 (Phase-3-Bohrprogramm); Millennial Potash Corp., Projektseite Banio, abgerufen am 22.06.2026; eigene redaktionelle Einordnung. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, Kursziele oder formalen Buy/Sell/Hold-Einstufungen erstellt.

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Technische Angaben / NI 43-101: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Mineralprojekten beruhen auf vom Unternehmen veröffentlichten Informationen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Die wirtschaftliche Realisierbarkeit kann erst durch weiterführende Studien und Genehmigungen nachgewiesen werden. PEA-Kennzahlen sind vorläufig, annahmeabhängig und keine Garantie für Bau, Finanzierung oder Produktion.

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Wesentliche Chancen: strukturell wichtiger Düngemittelrohstoff, mögliche Diversifizierung globaler Lieferketten, große Mineralressource, Küstenlage, laufende DFS/ESIA, DFC-Unterstützung für Machbarkeitsarbeiten, mögliches Ressourcenwachstum durch Phase-3-Bohrungen und potenzielle strategische Bedeutung Gabuns als neuer Kalistandort.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Genehmigungsrisiken, technische Risiken des Lösungsbergbaus, CAPEX-/OPEX-Abweichungen, Infrastruktur-, Hafen-, Energie- und Transportthemen, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsrisiken, Länder- und Standortrisiken Gabun, Projektverzögerungen sowie Totalverlustrisiko.

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