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zukunftsbilanzen.de
24.06.2026 06:46 Uhr
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Power Metallic Mines, Grupo México und Anglo American: Drei spannende Aktien für das große Metallfieber

Kritische Metalle sind längst zu einem der spannendsten Themen an der Börse geworden. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, erneuerbare Energien und neue Industriepolitik verschlingen nicht nur Kupfer, sondern auch Nickel, Platin, Palladium, Silber und andere strategische Rohstoffe. Gleichzeitig entstehen neue Minen nur langsam, Genehmigungen dauern Jahre und politisch sichere Standorte werden immer wertvoller. Genau daraus entsteht die Fantasie: Wer heute Zugang zu den richtigen Vorkommen, Produzenten oder Rohstoffplattformen hat, könnte morgen zu den Gewinnern der nächsten Knappheitswelle zählen. Wir stellen drei interessante Aktien vor, über die Anleger das Thema kritische Metalle aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln abbilden können.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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