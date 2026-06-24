Die Stornierung der F-126-Fregatte entzieht Rheinmetall das Kronjuwel, das die Übernahme von NVL rechtfertigte und die Marineleitlinien für 2030 verankerte. Wir passen die Marineumsätze von 5 Mrd. EUR auf 3 Mrd. EUR an, was sowohl den Verlust der Kernumsätze der F-126 als auch die Realität eines Werks widerspiegelt, das unter seiner Kapazität arbeitet. Die Neuausrichtung der NATO auf "effiziente Ausgaben" könnte weniger Panzer und Artillerie bedeuten, in denen Rheinmetall dominiert, und mehr Luftverteidigung und Drohnen. Der Skyranger hat zwar Zugkraft, ist jedoch als potenzieller Game-Changer für die Ukraine unbewiesen, und diese Lücke in der Feldvalidierung untergräbt derzeit das bullische Szenario für tanknahe Systeme. Wir senken unser Kursziel moderat auf 1.400 EUR, halten jedoch die BUY-Empfehlung aufrecht, da die Marine weniger als 10 % der Umsätze ausmacht. Das Management muss die Prognose beim nächsten Quartalsbericht glaubwürdig erklären. Der heutige Kursrückgang scheint angesichts des geringen Beitrags übertrieben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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