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Mittwoch, 24.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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24.06.26 | 13:28
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BAE SYSTEMS
BAE SYSTEMS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAE SYSTEMS PLC20,940-1,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG199,75+3,60 %
ENTAIN PLC6,406-0,62 %
EURONEXT NV141,90-2,34 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC84,500,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE490,85+1,93 %
META PLATFORMS INC495,50+0,25 %
MICRON TECHNOLOGY INC955,90+3,42 %
NESTLE SA88,88+2,22 %
NOVARTIS AG134,68+0,49 %
PROSUS NV37,530+1,17 %
THALES SA223,10-2,32 %
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