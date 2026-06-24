Mit Blick auf die Kursziele der Analysten von im Schnitt knapp 60 Euro ist die Steyr Motors-Aktie mittlerweile fast ein potenzieller Verdoppler. Aber noch will der Funke bei den Investoren nicht überspringen. Und so verliert die Notiz des Anbieters von Spezialmotoren - ganz überwiegend für den Einsatz in militärischen Fahrzeugen - seit Monaten kontinuierlich an Wert und nähert sich allmählich der Marke von 30 Euro. Fundamental ist das schwer nachvollziehbar, wie CEO Julian Cassutti bei seiner Präsentation auf dem digitalen "Deutsche Börse Scale Summit" via Airtime-Plattform verrät: "Das operative Umfeld war nie besser für uns." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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