In den vergangenen Monaten haben sich die Märkte von der Sorge um einen durch Ölpreise ausgelösten Inflationsschock hin zur Widerstandsfähigkeit des globalen Wachstums verlagert. Während höhere Energiepreise zunächst Befürchtungen hinsichtlich eines schwächeren Wachstums und einer strafferen Geldpolitik aufkommen liessen, fiel die befürchtete wirtschaftliche Störung weniger gravierend aus als erwartet. Die Ölmärkte haben ein gewisses Gleichgewicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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