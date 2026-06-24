Denodo treibt den Erfolg agentischer KI bei der Datenintegration durch die Zusammenarbeit mit der Snowflake AI Data Cloud voran

PALO ALTO, Kalifornien, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen unterstützt, und ein Premier-Partner von Snowflake, gab auf den Cannes Lions 2026 bekannt, dass das Unternehmen von Snowflake, dem Anbieter der KI-Daten-Cloud, im Bericht "The Modern Marketing Data Stack 2026" als "One to Watch" in den Bereichen Datenintegration und Datenmodellierung ausgezeichnet wurde, da das Unternehmen agentische KI-Lösungen für Marketingverantwortliche ermöglicht.

Der "Modern Marketing Data Stack"-Bericht von Snowflake, der nun bereits im fünften Jahr erscheint, spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise von Marketingorganisationen wider - weg von fragmentierten Tools hin zu KI-gesteuerten, autonomen Systemen, die auf geregelten Datengrundlagen aufbauen. Diese Ausgabe stützt sich auf Erkenntnisse von mehr als 11.500 Snowflake-Kunden und Ökosystempartnern aus 13 Kategorien und verdeutlicht, wie Unternehmen branchenführende Anwendungen direkt auf ihre Daten anwenden, um eine schnellere Umsetzung und nachweisbare Geschäftsergebnisse über den gesamten Marketing-Lebenszyklus hinweg zu erzielen und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen in Bezug auf Datengravitation, Datenschutz und Vertrauen gerecht zu werden.

Diese Auszeichnung unterstreicht den wachsenden Einfluss von Denodo innerhalb des Snowflake-Ökosystems sowie dessen Rolle bei der Unterstützung von Marketingabteilungen bei der Vereinheitlichung und Steuerung verteilter Daten, um KI-gestützte Erkenntnisse und autonome, agentenbasierte Arbeitsabläufe zu fördern. Die als "Ones to Watch" ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer Innovationskraft, ihrer Marktdynamik und ihrer Fähigkeit ausgewählt, differenzierte Funktionen bereitzustellen, die den Nutzen der Snowflake AI Data Cloud erweitern.

"Da Unternehmen zunehmend auf agentische KI setzen, um ihren Marketing-ROI zu maximieren und Innovationen voranzutreiben, ist ein kontrollierter Echtzeit-Zugriff auf die gesamte Datenlandschaft von entscheidender Bedeutung", so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. "Es ist uns eine Ehre, von Snowflake für unsere Innovation gewürdigt zu werden, die den Nutzen der AI Data Cloud nahtlos auf die gesamte Unternehmenslandschaft ausweitet und unseren Kunden proaktive Erkenntnisse und Arbeitsabläufe ermöglicht."

Über die kontrollierte, aktive Daten- und Kontextschicht von Denodo erhalten Marketingfachleute in Echtzeit einen einheitlichen Zugriff auf Daten aus lokalen, Multi-Cloud- und SaaS-Quellen, wobei keine Datenkopien über verteilte Datenquellen hinweg erforderlich sind. Gemeinsam ermöglichen Denodo und Snowflake es Marketingverantwortlichen, zuverlässige Daten zu nutzen, um Echtzeit-360-Grad-Kundenprofile zu erstellen, autonome Maßnahmen zur Optimierung von Kampagnen durchzuführen, multimodale Daten plattformübergreifend zu integrieren, um Echtzeit-Informationen über Kundenabsichten bereitzustellen, und eine hochgradig personalisierte Kundenansprache über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

"Die Würdigung von Denodo für seine kontinuierliche Innovationskraft und Integration in das Snowflake-Ökosystem ist wichtig für Marketingfachleute, die KI, Datenschutz und Datengravitation effektiv nutzen möchten", so Denise Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake. "Durch die Kombination der logisch zentralisierten Dateninfrastruktur von Denodo, die Marketingfachleuten mit der AI Data Cloud von Snowflake neue Möglichkeiten eröffnet, können unsere gemeinsamen Unternehmenskunden Daten über komplexe Umgebungen hinweg vereinheitlichen und die zuverlässigen Echtzeit-Erkenntnisse sowie die Governance bereitstellen, die erforderlich sind, um agentische KI-Anwendungsfälle zu unterstützen und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen."

Erfahren Sie mehr über den "Modern Marketing Data Stack" hier.

Über Denodo

Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um. Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein, um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

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