© Foto: Dall-ECathie Wood erhöht vor dem ersten Quartalsbericht von SpaceX nach dem Börsengang ihre Position. Gleichzeitig kauft ARK Invest auch Tesla und Nvidia nach.Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat ihr Portfolio neu geordnet und dabei insbesondere Positionen in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt und autonomes Fahren aufgestockt. Gleichzeitig trennte sich der Fondsmanager von mehreren Beteiligungen aus den Sektoren E-Commerce und Software. Im Mittelpunkt der Käufe stand dabei SpaceX. Kurz vor dem ersten Quartalsbericht des Unternehmens investierte ARK Invest 26 Millionen US-Dollar in den Raumfahrtkonzern und machte die Aktie damit zum größten Einzelkauf der …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US88160R1014,CA82509L1076,US8334451098,US7710491033,US7707001027,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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