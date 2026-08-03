© Foto: Dall-ESnowflake profitiert stärker vom KI-Boom als erwartet. Zu Jahresbeginn hatten Anleger das Unternehmen noch als möglichen Verlierer der KI-Entwicklung gesehen.Die Investmentbank Wells Fargo hat ihren optimistischen Ausblick für den Cloud-Softwareanbieter Snowflake deutlich angehoben und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Das Institut bestätigte seine Kaufempfehlung ("Overweight") und erhöhte das Kursziel von 320 auf 500 US-Dollar. Damit liegt die Prognose derzeit an der Spitze aller Kursziele an der Wall Street. Die Analysten begründen ihre Neubewertung mit der rasanten Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Während Anleger zu Beginn des Jahres noch befürchteten, …
Enthaltene Werte: US8334451098Den vollständigen Artikel lesen
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