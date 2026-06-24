EQS-News: HausVorteil AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HausVorteil AG
|Am Sandtorkai 71
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 237 244 001
|E-Mail:
|invest@hausvorteil.de
|Internet:
|https://hausvorteil.de/
|ISIN:
|DE000A31C222
|WKN:
|A31C22
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München (m:access)
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