Der Rückgang um 20 % stellt unserer Ansicht nach eine Überreaktion auf die Stornierung des F-126-Programms dar. Das Programm macht in unserem Modell lediglich 5 % des Jahresumsatzes aus, und der Marine-Segment ist ohnehin margenschmälernd, sodass der Verlust des Fregattenauftrags tatsächlich die Rentabilität der Gruppe unterstützt. Wir haben unser Kursziel heute Morgen bereits auf 1.400 EUR angepasst, um die Auswirkungen der Prognose zu berücksichtigen, und selbst unter unseren sehr vorsichtigen Annahmen wird die Aktie mit Multiplikatoren gehandelt, die zu den günstigsten im europäischen Verteidigungssektor gehören. Die aktuelle Bewertung bietet einen interessanten Einstiegspunkt. KAUFEN, Kursziel 1.400. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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