© Foto: OpenAILuxshare sondiert einen Hongkong-IPO über 3 Milliarden US-Dollar. Apple-Fantasie, starkes Wachstum und Chinas IPO-Comeback treiben die Story.Der Apple Zulieferer Luxshare Precision Industry hat laut einem Bericht von Bloomberg vom Mittwoch, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, damit begonnen, das Interesse von Investoren an einem Börsengang in Hongkong zu sondieren, der rund 3 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Laut dem Bericht würde das potenzielle Angebot zu den größten Börsengängen in Hongkong in diesem Jahr zählen und erfolgt inmitten einer Erholung des Marktes für Börsengänge in der Stadt. Der Deal ist offenbar schon deutlich weiter als eine lose …
Enthaltene Werte: US0378331005,KYG3R83K1037Den vollständigen Artikel lesen
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