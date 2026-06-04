© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewSoftBanks aggressive OpenAI-Wetten und mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schulden schüren neue Sorgen an den Märkten. Nvidia, TSMC und Samsung geraten mit unter Druck.Der KI-Boom bekommt an den globalen Tech-Märkten erste deutliche Risse. Besonders hart traf es am Donnerstag die SoftBank Group: Die Aktie verlor in Tokio zeitweise mehr als elf Prozent und führte damit den Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten in Asien an. Anleger reagierten nervös auf steigende Sorgen über die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien und die zunehmenden Risiken hoch gehebelter KI-Wetten. SoftBank gilt als einer der größten Profiteure der KI-Euphorie der vergangenen Monate. Die Aktie war seit …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US67066G1040,JP3436100006,US7960502018,US8740391003,KYG3R83K1037,US0420682058,CA89238H1091Den vollständigen Artikel lesen
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