© Foto: OpenAIFoxconn und Intel kooperieren bei KI-Infrastruktur, um Rechenzentren, Edge-KI und intelligente Plattformen für den nächsten Wachstumsschub zu entwickeln.Foxconn gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen mit dem US-Chiphersteller Intel zusammenarbeiten wird, um gemeinsam KI-Infrastruktur der nächsten Generation und intelligente Computerplattformen zu entwickeln und einzusetzen, wie Reuters berichtet. Ziel ist es, die boomende Nachfrage nach KI-Computersystemen zu bedienen. Der taiwanesische Elektronikkonzern Foxconn, der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Partnerschaft Intels Chiptechnologie mit Foxconns Fertigungs- und …
Enthaltene Werte: US4581401001,KYG3R83K1037Den vollständigen Artikel lesen
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