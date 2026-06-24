© Foto: OpenAIDas EU-Gericht kippt den pauschalen Taxonomie-Ausschluss von Privatjet-Herstellern. Dassault Aviation siegt, doch die Greenwashing-Debatte bleibt.Die Herstellung von Privatjets kann nicht von einer Liste der als umweltverträglich geltenden Aktivitäten ausgeschlossen werden, urteilte der zweithöchste Gerichtshof der Europäischen Union am Mittwoch und hob damit eine Entscheidung der Europäischen Kommission auf. Die umstrittene Liste, die Taxonomie der nachhaltigen Finanzen, soll Anlegern einen Überblick über grüne Investitionen geben. Die Kommission hat im Jahr 2023 Flugzeuge für die private oder kommerzielle Geschäftsluftfahrt von der Liste ausgeschlossen, basierend auf den CO2-Emissionen …
Enthaltene Werte: FR0014004L86Den vollständigen Artikel lesen
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