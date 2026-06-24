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Sunwoda Energy führt die SunESS-H-Serie ein und vertieft europäische Partnerschaften



24.06.2026 / 21:55 CET/CEST

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MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy stellte auf der Intersolar & ees Europe 2026 unter dem Motto "One Core, All Scenes" sein weiterentwickeltes Portfolio der SunESS-H-Serie vor; dabei wurde ein systemübergreifender Ansatz für Energiespeicherung, Laden und digitales Energiemanagement präsentiert und gleichzeitig die europäischen Partnerschaften weiter gestärkt. Die weiterentwickelte SunESS H-Serie vereint Batteriespeichersysteme, Solar-Speicher-Ladelösungen, KI-gestütztes Energiemanagement sowie Anwendungen wie dynamische Strompreisgestaltung, Spitzenlastabdeckung und Notstromversorgung. Das Herzstück des Portfolios bildet "One Core", eine gemeinsame Funktionsgrundlage, die Zelltechnologie, Packdesign, Systemarchitektur und intelligentes Energiemanagement umfasst. Mithilfe eines KI-gestützten Energiemanagementsystems (EMS) und der überarbeiteten mySunPan-App ermöglicht das System Prognosen, Optimierung, Einsatzsteuerung und visualisiertes Management, sodass SunESS- und OASIS-Produkte unter einem einheitlichen technologischen Rahmen betrieben werden können. Die Batteriesysteme der neuen Generation - SunESS H Pro und SunESS H StackPlus - nutzen die von Sunwoda selbst entwickelten 314-Ah-LFP-Zellen mit einer Zyklenlebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen. Beide Produkte zeichnen sich durch aktives Balancing auf Pack-Ebene, Brandschutz auf Pack-Ebene, mehrschichtigen Sicherheitsschutz, aktives Wärmemanagement, Schutzklasse IP66 und Korrosionsbeständigkeit der Klasse C4 aus. SunESS H Pro konzentriert sich auf Energiesicherheit und Notstromversorgung für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe, während SunESS H StackPlus dank eines stapelbaren, modularen Designs eine flexible Erweiterung sowie die gemischte Nutzung neuer und bestehender Batteriemodule ermöglicht. Sunwoda Energy stellte außerdem SunESS Power Pro+ All in One vor. Das System deckt einen Leistungsbereich von 20-50 kW bzw. 20-120 kWh ab und verfügt über ein modulares, stapelbares Design sowie eine verkabelungsfreie Installation für Privathaushalte und kleine gewerbliche und industrielle Anwendungen. Es nutzt den von Sunwoda selbst entwickelten Hybrid-Wechselrichter UT50, der nahtlose Umschaltung, Kompatibilität mit SunESS H Pro und SunESS H StackPlus sowie parallele Erweiterungen unterstützt. In Kombination mit der SunESS Power Wallbox ermöglicht es die Koordination zwischen Energiespeicher und E-Auto-Ladevorgang und unterstützt gleichzeitig intelligente Verbraucher, Wärmepumpen, Generatoren und bestehende PV-Anlagen. Für C&I- und Ladestation-Szenarien arbeitet der OASIS Ultra Charger mit dem OASIS L261 AiO zusammen, um C&I-Energiespeicher mit Gleichstrom-Schnellladung zu kombinieren. Das Ladegerät entspricht den relevanten Anforderungen der Norm IEC 61851 und bereitet sich auf die Zertifizierung gemäß ISO 15118 vor. Sunwoda Energy präsentierte zudem die überarbeitete mySunPan-App, die einen besseren Überblick über wichtige Ertragsdaten und den Systemstatus bietet. Basierend auf europäischen Netzstrategien und dynamischen Strompreisen nutzt die Plattform KI-Algorithmen zur Energieoptimierung und unterstützt intelligente Diagnose, Fernsteuerung sowie Wartung. Während der Messe unterzeichnete Sunwoda Energy Kooperationsvereinbarungen mit BayWa r.e., CEF und IBC Solar, um die Produktversorgung, die lokale Marktentwicklung und den Kundensupport in Europa zu stärken. Das Unternehmen hob zudem Fortschritte in den Bereichen ESG-Entwicklung, Aufbau von Kompetenzen im Bereich "Battery Passport" und digitale Transparenz hervor und wurde von EUPD Research mit dem Preis "Top Brand PV Switzerland 2026" in der Kategorie Energiespeicher ausgezeichnet. Um mehr über die verbesserte SunESS H-Serie und die dazugehörigen Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sunwoda Group bietet Sunwoda Energy Energiespeicherprodukte und -lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen an und unterstützt damit die Energiewende in Europa und weltweit sowie die Entwicklung sicherer, intelligenterer und vernetzterer Energiesysteme. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/sunwoda-energy-fuhrt-die-suness-h-serie-ein-und-vertieft-europaische-partnerschaften-302809822.html



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