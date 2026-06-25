Der Goldpreis hat zuletzt spürbar nachgegeben - und prompt stellt sich die Frage, was das für Minenunternehmen bedeutet. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, entscheidend ist die jeweilige Story. Wer sich frühzeitig und günstig die richtigen Vorkommen sichert, wer seine Produktion verlässlich steuert oder wer ganz ohne eigene Mine an fremden Projekten beteiligt ist, kann auch bei Preisen von 4.000 USD je Unze glänzend verdienen. Genau das verbindet drei Unternehmen: Den aufstrebenden Explorer Q-Gold, den etablierten Produzenten Alamos Gold und Globex Mining Enterprises, ein schuldenfreies Royalty-Haus, das seine Erträge aus Lizenzrechten zieht. Drei unterschiedliche Wege, von der Edelmetallknappheit zu profitieren - und drei gute Gründe, beim aktuellen Kurs genauer hinzuschauen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de