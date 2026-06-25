EQS-News: LION E-Mobility AG
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LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt Prognose für 2026
Für das Jahr 2026 erwartet LION ein weiteres Umsatzwachstum auf über EUR 35 Mio., begleitet von einem weiterhin deutlich positiven EBITDA.
Die neuen Produktionslinien des Unternehmens werden auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie ausgerichtet sein. Ein wesentlicher Teil der Umsätze des Jahres 2026 dürfte daher in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden.
Über das Kerngeschäft hinaus sieht LION zusätzliche Wachstumsimpulse in den Bereichen BESS und Defence. Im Defence-Sektor bearbeitet das Unternehmen derzeit eine Reihe entsprechender Anfragen. Ein aktuelles Beispiel ist die Partnerschaft mit Mandrill Engineering, in deren Rahmen die Hochleistungs-Batterietechnologie von LION Smart als Energiequelle für ein fortschrittliches unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV) dient und dabei zuverlässige Leistung sowie erweiterte operative Fähigkeiten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ermöglicht.
Der vollständige Geschäftsbericht ist hier verfügbar.
Die ordentliche Generalversammlung findet am 25. Juni 2026 in Zug (Schweiz) statt.
*Das testierte EBITDA und die EBITDA-Marge weichen von dem am 1. April 2026 veröffentlichten vorläufigen EBITDA in Höhe von 7,5 Mio. EUR sowie der vorläufigen EBITDA-Marge von 26,4 % ab.
25.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2353696
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2353696 25.06.2026 CET/CEST