Die Erneuerbare-Branche hat es schon zwei Mal erlebt: Die Kürzung der EEG-Vergütung für die Photovoltaik ab 2011 und die Deckelung sowie neue Ausschreibungsverfahren bei der Windenergie ab 2017 haben die Beschäftigungszahlen einbrechen lassen. Der sich abzeichnende energiepolitische Kurswechsel der Bundesregierung könnte einen ähnlichen Effekt haben, fürchtet die Bertelsmann Stiftung - tausende Jobs sind gefährdet. "Die Beschäftigung wächst dort, wo durch Planungssicherheit private Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließen", erklärt Jana Fingerhut, Arbeitsmarktexpertin der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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