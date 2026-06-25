Genf - Das Cybersecurity- und IoT-Unternehmen Wisekey und die Tochter Sealsq investieren in den Bereich der sicheren Nutzung der Quantencomputer-Technologie und haben dazu das Gemeinschaftsunternehmen Quantisimo gegründet. Das Ziel sei der Aufbau einer Plattform mit mehreren Unternehmen in diesem Bereich, teilte Wisekey am Donnerstag mit. Dazu habe Quantisimo mit der an der US-Tech-Börse Nasdaq kotierten Mantelgesellschaft (SPAC) GigCapital8 eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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