Mitte Juni 2026 steht der DAX dort, wo er 2025 zur gleichen Jahreszeit lag. Auch ein Investment in den DAX seit Jahresbeginn sieht fast langweilig aus. Per Saldo steht die null. Woanders aber hatte man gerade die beste Phase seit der Pandemie. Wer in den vergangenen 12 Monaten an den Aktienmärkten echtes Geld verdienen wollte, musste um die heimischen Indizes einen weiten Bogen machen. Oder die passenden Zertifikate haben. Mit Anlagezertifikaten mit Seitwärtsrenditen war gute Rendite zu erzielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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