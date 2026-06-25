Die BarmeniaGothaer unterscheidet in der selbstständigen BU künftig nach Rauchverhalten. Menschen, die in den letzten zwölf Monaten vor Antragsstellung keine nikotinhaltigen oder nikotinfreien Rauch- oder Dampfprodukte konsumiert haben, werden in der Regel günstigere Beiträge zahlen. Die BarmeniaGothaer hat eine Änderung in der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) bekannt gegeben: Ab sofort unterscheidet der Versicherer zwischen Raucher- und Nichtrauchertarifen. Ziel sei eine risikogerechtere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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