Exploration ausgeweitet: Sankamap Metals - Bohrsignale heizen Fantasie auf riesiges Kupfer-Gold-System an

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Sankamap Metals treibt Kuma und Fauro parallel voran: Laborergebnisse, starke Alterationshinweise und vollständig finanzierte Feldprogramme sollen neue Bohrziele auf den Salomonen präzisieren.

Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN: A413DA) forciert die Exploration seiner beiden großflächigen Kupfer-Gold-Projekte auf den Salomonen. Während das Unternehmen auf dem 4.500 Hektar großen Kuma-Projekt eine geplante Bohrpause zur Datenauswertung nutzt, starten auf Kuma sowie dem 550 Kilometer entfernten Fauro-Projekt (24.100 Hektar) systematische Oberflächen- und Gesteinsprobennahmen. Beide Explorationsprogramme sind vollständig finanziert und sollen neue Zielgebiete für die anstehenden Bohrungen exakt definieren.

Kuma-Projekt: Massive Alteration weckt Weltklasse-Fantasien

Für Kuma wartet der Markt bereits gespannt auf die ersten Analyseergebnisse: Aus dem ersten Bohrloch (KU26-001), das tieferliegende geophysikalische Anomalien unterhalb einer sogenannten Lithocap testet, wurden bereits 365 Proben der oberen 559 Bohrmeter ins Labor geschickt.

Geologisch liefert der Bohrkern hochinteressante Indizien: Ein 30-Meter-Abschnitt (ab 250 Meter Tiefe) zeigt eine massive hydrothermale Alteration mit Anhydritgängen und ausgeprägter Pyritmineralisierung. Für Investoren ist das ein starkes Signal, da diese Merkmale typisch für epithermale Umgebungen sind und geologisch oft die Spitze von gigantischen, tieferliegenden Kupfer-Gold-Lagerstätten wie der Lihir-Mine von Newmont bilden. Unterstützt durch Spektralanalysen vor Ort (TerraSpec) integriert das Team nun die Daten dieser ersten Bohrmeter, um die verbleibenden 70 bis 80 Prozent des geplanten 3.000-Meter-Bohrprogramms optimal auszurichten.

Fauro-Projekt: Historische Daten als Sprungbrett für Q4-Bohrungen

Parallel rückt das deutlich größere Fauro-Projekt in den Fokus, wo historische Bohr-, Geochemie- und Geophysikdaten bereits auf oberflächennahe epithermale Goldsysteme hindeuten. Das aktuelle Feldprogramm zielt darauf ab, diese historischen Resultate zu verifizieren und bisher fehlende geochemische Daten systematisch zu ergänzen.

Diese Vorarbeit dient einem klaren Ziel: der exakten Priorisierung von Bohransatzpunkten. Bereits für das vierte Quartal 2026 plant Sankamap auf Fauro ein erstes Bohrprogramm über 2.000 bis 3.000 Meter. Dabei sollen die bekannten Mineralisierungen bestätigt und deren Ausdehnung in die Tiefe sowie entlang des Streichens getestet werden. Mit den anstehenden Laborergebnissen von Kuma und dem nahenden Bohrstart auf Fauro steht Investoren ein nachrichtenreicher Sommer und Herbst bevor.

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