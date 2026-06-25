Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92838G1090 Visionary Metals Corp. 25.06.2026 CA92838G2XXX Visionary Metals Corp. 26.06.2026 Tausch 4:1
US67113Y7022 Nuwellis Inc. 25.06.2026 US67113Y8XXX Nuwellis Inc. 26.06.2026 Tausch 35:1
MHY1250N1233 Rubico Inc. 25.06.2026 MHY1250N1XXX Rubico Inc. 26.06.2026 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92838G1090 Visionary Metals Corp. 25.06.2026 CA92838G2XXX Visionary Metals Corp. 26.06.2026 Tausch 4:1
US67113Y7022 Nuwellis Inc. 25.06.2026 US67113Y8XXX Nuwellis Inc. 26.06.2026 Tausch 35:1
MHY1250N1233 Rubico Inc. 25.06.2026 MHY1250N1XXX Rubico Inc. 26.06.2026 Tausch 25:1
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