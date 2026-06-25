EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Internet:
|www.paragon.ag
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2354278 25.06.2026 CET/CEST
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