Auf einer Minenkonferenz in New York sprach ich kürzlich, intensiv mit dem Top-Management von Millennial Potash. Michael Harris und Jack Scott nahmen sich die Zeit. Während der breite Markt Junior-Explorer derzeit oft links liegen lässt, formiert sich hier im Verborgenen eine interessante Story im Düngemittel-Sektor. Für langfristig orientierte Value-Investoren, die auf handfeste Substanz und antizyklische Chancen setzen, lohnt sich ein Blick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer